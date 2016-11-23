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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

تشییع مرحوم سلیم مؤذن زاده؛

جهان اسلام چهره‌ای استثنایی را از دست داد

جهان اسلام چهره‌ای استثنایی را از دست داد

اردبیل – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: با فوت سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی جهان اسلام چهره‌ای استثنایی را از دست داده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی نه تنها مداحی متعلق به استان و کشور بلکه متعلق به جهان اسلام است.

وی افزود: ایشان در طول بیش از نیم‌قرن فعالیت خود در عرصه مداحی نقش قابل‌توجهی در تبیین قیام امام حسین (ع) و واقعه کربلا ایفا کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به سلوک ساده زیستی و توجه به عمل در رفتار سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی تأکید کرد: امروز جهان اسلام داغدار این چهره مثال‌زدنی است.

به گفته ستوده برگزاری مراسم باشکوه و در ادامه بزرگداشت استاد مؤذن‌زاده وظیفه تمامی دستگاه‌های فرهنگی است و انتظار می‌رود علاوه بر مراسم تشییع، برنامه‌های مطلوبی برای بزرگداشت ایشان برگزار شود.

کد مطلب 3832314
محمد میرزایی ناطق

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