به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی نه تنها مداحی متعلق به استان و کشور بلکه متعلق به جهان اسلام است.

وی افزود: ایشان در طول بیش از نیم‌قرن فعالیت خود در عرصه مداحی نقش قابل‌توجهی در تبیین قیام امام حسین (ع) و واقعه کربلا ایفا کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به سلوک ساده زیستی و توجه به عمل در رفتار سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی تأکید کرد: امروز جهان اسلام داغدار این چهره مثال‌زدنی است.

به گفته ستوده برگزاری مراسم باشکوه و در ادامه بزرگداشت استاد مؤذن‌زاده وظیفه تمامی دستگاه‌های فرهنگی است و انتظار می‌رود علاوه بر مراسم تشییع، برنامه‌های مطلوبی برای بزرگداشت ایشان برگزار شود.