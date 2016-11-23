به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر سلیم مؤذنزاده اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: سلیم مؤذنزاده اردبیلی نه تنها مداحی متعلق به استان و کشور بلکه متعلق به جهان اسلام است.
وی افزود: ایشان در طول بیش از نیمقرن فعالیت خود در عرصه مداحی نقش قابلتوجهی در تبیین قیام امام حسین (ع) و واقعه کربلا ایفا کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به سلوک ساده زیستی و توجه به عمل در رفتار سلیم مؤذنزاده اردبیلی تأکید کرد: امروز جهان اسلام داغدار این چهره مثالزدنی است.
به گفته ستوده برگزاری مراسم باشکوه و در ادامه بزرگداشت استاد مؤذنزاده وظیفه تمامی دستگاههای فرهنگی است و انتظار میرود علاوه بر مراسم تشییع، برنامههای مطلوبی برای بزرگداشت ایشان برگزار شود.
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