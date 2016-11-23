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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

دبیر شورای بانکهای استان:

مصارف بانک های کهگیلویه و بویراحمد بیشتر از منابع آنها است

مصارف بانک های کهگیلویه و بویراحمد بیشتر از منابع آنها است

یاسوج- دبیر شورای بانک های کهگیلویه و بویر احمد گفت: مصارف بانک های کهگیلویه و بویراحمد بیشتر از منابع آنها است.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کریمی ظهر چهارشنبه در کمیسیون پیشگیری از جرائم اقتصادی استان افزود:  نسبت مصارف بانک های استان به منابع ۱۳۰ درصد است و به همین دلیل پرداخت تسهیلات مجدد دشوار است.

وی بیان داشت: اگر مطالبات معوقه بانک ها پرداخت شود، پرداخت تسهیلات به متقاصیان نیز سرعت بیشتری خواهد داشت.

کریمی افزود: پرداخت نشدن مطالبات بانکی، کاهش پرداخت تسهیلات به متقاضیان و رکود در بخشهای مختلف را به دنبال داشته است.

وی رکود در بخشهای کشاورزی، صنعت و صادرات را نتیجه کاهش تسهیلات به دلیل کمبودمنابع بانکی عنوان کرد.

دبیر شورای بانک های استان تصریح کرد: بانک های استان نزدیک به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال مطالبات معوق دارند.

کد مطلب 3832382

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