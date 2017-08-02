خبر خوش برای کشاورزان/بخشش جرائم معوقات کمتر از ۴۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر فهیمی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح «یارا کارت» به منظور ارائه تسهیلات با ضمانت یارانه نقدی، اظهار داشت: در این طرح افرادی که یارانه خود را از طریق حساب بانک کشاورزی دریافت میکنند، به ازای هر نفر ۱۲ میلیون ریال، ۲ نفر ۲۵ میلیون ریال، ۳ نفر ۳۷ میلیون ریال و خانوادههای چهار نفر به بالا میتوانند ۵۰ میلیون تسهیلات دریافت کنند که اقساط آن، از محل یارانه افراد برداشت میشود و مدت زمان بازپرداخت هم، ۳۶ ماهه است.
وی همچنین به طرح بخشودگی جرایم بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: تمام کسانی که بدهی آنها زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مشمول این طرح میشوند و تمام بدهکارانی که اصل بدهی اولیهشان ۴۰ میلیون تومان است، میتوانند به بانک مراجعه کرده و از بخشودگی جرائم بهرهمند شوند.
مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی به این پرسش که به دلیل محاسبه سود و جرائم دیرکرد در قالب تسهیلات جدید، بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی نمیتوانند از مزایای بخشودگی جرائم استفاده کنند؛ پاسخ داد: افرادی که بدهی آنها چند سال معوق میشود، باید طبق قانون با آنها در قالب اجرا گذاشتن وثیقه وارد میشدیم، اما برای رعایت حال افراد، آنها در قالب تسهیلات جدید درنظر گرفتهایم.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز چنین چیزی را در مصوبه خود برای بخشودگی جرائم درنظر نگرفته که اگر بود، قطعاً از جانب ما اجرایی میشد، چرا که ما ملزم هستیم دقیقاً آنچه که متن مصوبه مجلس حکم میکند اجرا کنیم.
فهیمی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تصفیه پسابهای شهرری و استفاده در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: اگر طرح انتقال پساب تصفیه شده به اجرا دربیاید، میتوان آب کشاورزی مورد نیاز همه شهرهای بزرگ را تأمین کرد که برای همین طرح یکهزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک کشاورزی پرداخت کردهایم که تحولی را در منطقه ورامین به وجود خواهد آورد که طول مسیر ۳۴ کیلومتر با دبی ۹ هزار لیتر آب بر ثانیه است.
پرداخت حدود ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی
این مقام مسئول بانکی، همچنین به اعتبارات مختلفی که برای طرحهای کشاورزی از جمله صنایع تبدیلی پرداخت شده است، اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۹۷۱ میلیارد ریال در قالب ۸۴ طرح پرداخت کردهایم و به عنوان مثال؛ در حوزه مکانیزاسیون در سال گذشته برای خرید ۱۷۷ فقره ماشینآلات کشاورزی ۲۳۴ میلیارد ریال پرداخت شده است که رتبه اولی کشور را در این حوزه به خود اختصاص دادهایم، همچنین برای راهاندازی ۱۳۰ طرح گلخانهای نیز ۱۰۳۲ میلیارد ریال پرداخت کردهایم و تا پایان تیرماه امسال نیز ۲۵ طرح به مبلغ ۱۵۹ میلیارد ریال در سال ۹۶ به اجرا درآوردیم.
فهیمی ادامه داد: به دلیل مناسب بودن شرایط زمین، مجموعاً در ۱۱۴ هکتار از زمینهای ورامین، پاکدشت و پیشوا تسهیلات گلخانهای اختصاص یافته و این طرحها اجرا شده است.
وی اضافه کرد: از کل تسهیلات پرداختی در زمینه بهین یاب در کل سیستم بانکی استان تهران، ۳۷ درصد آن مربوط به بانک کشاورزی است
فهیمی ادامه داد: همچنین به اجرای سیستم آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از اولویتهای دولت اشارهای کرد و گفت: برای اجرای این سیستم در استان تهران ۲۶۴ میلیارد ریال پرداخت کردهایم و علاوه بر این، با توجه به تأمین منابع از طریق صندوق توسعه ملی ۲۱۳ طرح تأمین اعتبار شده است که بحث انتقال پساب تصفیه شده شهر ری به دشتهای ورامین یکی از همین طرحها است.
فهیمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: هر ساله در بخش کشاورزی اولویتهایی عنوان میشود که ما هم باید روی آن متمرکز شویم، به عنوان مثال؛ وزارت جهاد کشاورزی در بخش توسعه بخش گلخانهها و پرورش ماهی در قفس را در دستور کار قرار داده است.
۲۸۷۰ نفر سال ۹۵ در استان تهران وام ازدواج گرفتند
وی به آمار تسهیلات ارائه شده وام ازدواج در سال ۹۵ هم اشارهای کرد و گفت: ۲۸۷۰ نفر به مبلغ ۲۸۷ میلیارد ریال در سال گذشته وام ازدواج دریافت کردهاند که ۱۰۹ درصد از اعتبار ابلاغی محقق شده است و امسال هم به همراه طرح پیوند، به ۲۷۹۰ نفر پرداخت وام ازدواج خواهیم داشت، مضاف برآنکه مشکل اعتبار در این زمینه وجود ندارد.
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