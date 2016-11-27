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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

ثبت ۱۰۵ جرم مرتبط با «پوکمون گو» در انگلیس

ثبت ۱۰۵ جرم مرتبط با «پوکمون گو» در انگلیس

طی پنج هفته گذشته پلیس انگلیس ۱۰۵ جرم مربوط به بازی های پوکمون گو را ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه میرور، این بیشترین میزان جرم ثبت شده مربوط به این بازی اززمان ارائه آن به بازار در ۲۱ آگوست سال جاری است.

این درحالی است که از ماه آگوست تاکنون بیش از شش میلیون نفردر این کشور بازی پوکمون گو را دانلود کرده اند.  

این جرایم شامل  دزدی، آزار و اذیت و خسارت های جنایی می‌شود.

در همین راستا پلیس انگلیس به مردم هشدار داده حتما محیطی که در آن بازی پوکمون گوانجام می شود، را بررسی کنند زیرا احتمال زیادی وجود دارد که شرکت کنندگان در این بازی با دزدی دستگاه های موبایل خود روبرو شوند.

کد مطلب 3835287

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