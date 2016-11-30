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۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۲

واکنش مقامات روسیه به اظهارات اردوغان؛

اظهارات اردوغان احساسی بود/لزوم بررسی «اهداف» عملیات سپر فرات

اظهارات اردوغان احساسی بود/لزوم بررسی «اهداف» عملیات سپر فرات

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد اظهارات رئیس جمهور ترکیه درباره هدف عملیات نظامی این کشور در شمال سوریه باید در سفر«لاوروف» به آنکارا مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «میخائیل بوگدانف» معاون وزیر خارجه روسیه  تصریح کرد اظهارات رئیس جمهور ترکیه درباره هدف عملیات نظامی این کشور در شمال سوریه در سفر«لاوروف» به آنکارا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به این نکته که اردوغان در روزهای گذشته اعلام کرده بود که هدف ورود ارتش ترکیه به خاک سوریه سرنگونی دولت بشار اسد بوده است، گفت: این موضوع خوبی خواهد بود تا انگیزه ها مشخص شوند.

سرگئی لاوروف قرار است فردا برای شرکت در پنجمین نشست همکاری های اسراتژیک ترکیه و روسیه راهی این کشور شود.

همچنین «الکسی پوشکف» رئیس کمیته خارجی دومای دولتی روسیه نیز در این خصوص گفت: به ننظر می رسد بر اساس گفته های اردوغان اهداف آنکارا از حمله به سوریه محقق نشد.

همچنین «ویکتور اوزروف» رئیس کمیته شورای دولتی روسیه در امور امنیتی و دفاعی در خصوص اظهارات اردوغان گفت: اظهارات احساسی اردوغان تاثیری بر روند تحولات در سوریه و روابط مسکو و آنکارا نخواهد داشت.

کد مطلب 3837392
پیمان یزدانی

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