حسین تبریزی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت خود در حوزه تولید فیلم‌های سینمایی گفت: در حال حاضر پیش تولید فیلم سینمایی «زخم باز» را برای گروه سینمایی «هنر و تجربه» آغاز کرده ام و به زودی طی چند روز آینده این پروژه را جلوی دوربین می برم و در نظر دارم برای این فیلم از بازیگران خوب تئاتر استفاده کنم.

وی ادامه داد: این فیلم یک قصه اجتماعی دارد و در فضای بومی در جنوب کشور فیلمبرداری می شود. در واقع لوکیشن اصلی این پروژه در بندرعباس در نظر گرفته شده است. این فیلم قصه دختری است که می خواهد برخلاف سنت ها و رسوم خانوادگی قدم بردارد.

این کارگردان سینما با اشاره به اینکه فیلم دیگرش با نام «افسونگر» دی ماه در سینماهای کشور اکران می شود، تاکید کرد: زمان در نظر گرفته شده برای نمایش این فیلم مناسب نیست اما باز هم این امر برای من یک غنیمت است.

تبریزی گفت: تجربه اکران فیلم ها در یک سال گذشته نشان داده است زمان اکران چندان مهم نیست اگر یک فیلم خوب باشد مخاطب در هر زمانی از آن استقبال می کند. امیدوارم این اتفاق برای «افسونگر» هم رخ دهد، چرا که این فیلم یک اثر خانوادگی است. هدف من از ساخت این فیلم تعریف یک قصه انسانی بود و امیدوارم خانواده ها با رضایت از سینما خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه نام اول این اثر سینمایی «مدعی» بوده است، توضیح داد: تشابه نام با یک اثر دیگر سبب شد تا نام آن را تغییر دهیم و البته «افسونگر» پیشنهاد شرکت پخش فیلم موسسه سینمایی «راه عرفان» بود و ما آن را پذیرفتیم.

تبریزی در پایان گفت: «افسونگر» و «زخم باز» دو ژانر متفاوت دارند. «زخم باز» یک فیلم کاملا تک شخصیتی است و «افسونگر» یک اثر اکشن است و این دو از لحاظ ساختار با یکدیگر کاملا متفاوت است که تجربه دو فضای متفاوت برای من بسیار جالب بود. البته در تلویزیون تجربه های بسیاری داشتم اما در سینما به تصویر کشیدن دو ژانر مختلف برای من بسیار قابل توجه بود.

پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر شهیدی، تیرداد کیایی، نگار فروزنده و شقایق فراهانی در فیلم «افسونگر» نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. سیاوش تهمورث، نعیمه نظام‌دوست، امیر نوری، سعید داخ و داود شیرعلی نیز از دیگر بازیگران فیلم سینمایی «افسونگر» هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: شایان وکیل‌مدافعی که در اکثر پرونده‌های قضایی پیروز است در آخرین پرونده‌اش سعی دارد موضوع را پیچیده‌تر کرده تا منافع بیشتری به دست آورد اما با ورود رویا که به عقد موقت شایان درآمده، اتفاقاتی در زندگی خصوصی‌اش می‌افتد که او را دچار دوگانگی کرده و اعتبار کار و زندگی‌اش در مرز فروپاشی قرار می‌گیرد.