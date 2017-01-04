«زخم باز» آماده ارایه به فیلم فجر شد/ فیلمبرداری در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «زخم باز» به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه‌کنندگی مصطفی علمی‌فرد که از اوایل آذرماه در ۲ استان تهران و هرمزگان و سه شهر بندری میناب، کنگ و بندرعباس آغاز شده بود، روز گذشته در مکان خانه ملیحه به پایان رسید و هم‌اکنون گروه تولید درصدد آماده‌سازی نسخه نهایی فیلم و ارایه به سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هستند.

در سکانس‌های پایانی این فیلم، محمود پاک‌نیت، مجید مشیری و مهوش صبرکن به ایفای نقش پرداختند.

در این فیلم گیلدا ویشکی به‌عنوان چهره جدید سینمای ایران در نقش اصلی این فیلم معرفی می‌شود. از دیگر بازیگران این فیلم می‌توان به پندار اکبری، مهری آل‌آقا، علیرضا استادی، بی‌تا عالمی، سما راد، اشکان قاسمی، عبدالرضا سهرابی، امین چنارانی، پژواک ایمانی اشاره کرد.

همچنین بازیگران بومی بندرعباس که در این فیلم بازی کرده اند، عبارتند از محمدعلی قوی‌دل، عبدالرضا بلوچ‌زاده، فرزاد امیرزاده، فریده سلمانی‌نصرالهی، سیما پورسالاری، حسن ذاکری، شیوا قاسمی، فرشته محسن‌نژاد، صبا صادقی، ماهان علیزاده.

روزبه کرباسی تدوین همزمان فیلم را انجام داده و سید محمود موسوی‌نژاد قرار است صداگذاری فیلم را انجام بدهد.

سایر عوامل فنی فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: سمیه حصاری و رسول کیاپاشا، مدیر فیلمبرداری: فرخ مجیدی، مدیر صدابرداری: فرهاد تبریزی، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، طراح چهره‌پردازی: محمدرضا قومی، مدیر تولید: فاطمه حیدری، جانشین تولید: سعید اژدر، دستیار تهیه: سولماز همت‌زاده، مشاور حقوقی: حمزه امیدی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حبیب قلی‌زاده، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، عکاس: مهدی حیدری، مجری طرح: شرکت «هورشیدفیلم»، مشاور رسانه و روابط‌عمومی: احمدرضا حجارزاده و الهه حاجی‌زاده.

«زخم باز» روایت دختر جوانی است که برخلاف جریان تعصبات سنتی و کور خانوادگی حرکت می‌کند.

حسین تبریزی فیلم «افسونگر» را با بازی پژمان بازغی، لیلا اوتادی و شقایق فراهانی در نوبت اکران عمومی دارد که از هفته پایانی دی‌ماه روی پرده سینماها خواهد رفت.