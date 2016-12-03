به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللولوه بحرین، منابع آگاه از آماده باش وزارت کشور بحرین در روزهای آتی خبر دادند.

در همین راستا، منابع آگاه اعلام کردند: وزارت کشور بحرین به تمامی نهادهای تحت امر خود در سراسر این کشور دستور داده که از صبح روز یکشنبه آماده باش باشند.

علیرغم اینکه مقامات بحرینی علت این آماده باش را برگزاری نشستی تحت عنوان گفتگوهای منامه و سی و هفتمین دور نشست شورای عالی همکاری خلیج فارس اعلام کرده اند اما پیش از این کارشناسان و شخصیت های برجسته سیاسی و حقوقی بحرین تاکید کرده بودند همزمان با برگزاری دادگاه آل خلیفه امکان یورش نظامیان این رژیم به محل سکونت آیت الله عیسی قاسم وجود دارد.

دستور آماده باش نظامیان و نیروهای امنیتی بحرین در شرایطی صادر می شود که قرار است دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه فردا یکشنبه جلسه محاکمه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را برگزار کند.

این در حالی است که حکم دادگاه تجدید نظر «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین نیز روز یکشنبه صادر می شود.

گفتنی است بیش از ۵ ماه پیش رژیم آل خلیفه در اقدامی ظالمانه، تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور را لغو کرد؛ پس از این اقدام آل خلیفه، مردم و شیعیان بحرین با حضور در برابر منزل ایشان به دفاع از وی پرداخته اند و روحانیون نیز به روشنگری مردم مبادرت کرده اند. موضوعی که به مذاق آل خلیفه خوش نیامده است و در اقدامی سرکوبگرانه، شماری از علما را بازداشت و زندانی کرده است.