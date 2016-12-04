ضرورت بازنگری در طرح های هادی روستایی/ کاهش آمار مهاجرت به شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی عصر یک شنبه در جلسه بررسی مشکلات دهیاری ها در جمع دهیاران شهرستان بناب با اشاره به اینکه صدور احکام ساخت و سازهای غیرقانونی در روستاها به دفتر فنی و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها واگذار شده است، گفت: اعضای کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها بیشتر نگاه تخریبی به ساخت و سازها دارند که مشکلاتی را برای دهیاران و روستاییان به وجود می آورد.

وی افزود: پیش از این ساخت و سازهای غیرقانونی در روستاها توسط بندهای ۱ و ۲ ماده ۸ آیین نامه تشکیلات دهیاران تعیین تکلیف می شد که علاوه بر شکننده نبودن برای روستاییان، روند بررسی پرونده ها نیز به سرعت انجام می شد.

کرمی تصریح کرد: آرای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به علت نبود ابزار قانونی توسط دهیاران قابلیت اجرایی ندارد و در صورتی که مجدداً تعیین تکلیف ساخت و سازهای روستایی به دفتر امور روستایی واگذار شود بستر لازم برای عکس العمل سریع وجود خواهد داشت.

مدیرکل امور روستایی همچنین الحاق و بازنگری را دو عامل مهم در تجدید نظر طرح های هادی روستایی برشمرد و اظهار کرد: برای افزایش محدوده روستایی هیچ مشکلی وجود ندارد و دهیاران می توانند با پیشنهادی که به بنیاد مسکن می دهند، محدوده روستایی خود را افزایش دهند.

کرمی با اشاره به اینکه در بازنگری طرح های هادی با محدودیت زمین مواجه هستیم؛ بیان کرد: مشکل تداخل محدوده روستاها با یکدیگر یکی از مشکلات بزرگ در بازنگری طرح های هادی است.

وی سپس با انتقاد از اینکه در بازنگری طرح های هادی مشاوران صرفاً از روی نقشه اقدام به بازنگری می کنند؛ گفت: متأسفانه در این خصوص نیازهای روستاها ملاک قرار نمی گیرند و مشاوران اکثراً به روستاها مراجعه نمی کنند.

به گفته کرمی مدیرکل امور روستایی آذربایجان شرقی، هزینه اجرای بازنگری هر طرح هادی روستایی بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون است.

تخصیص بیش از ۱۷ میلیارد ریال برای آسفالت ۶۱ هزار مترمربع معابر روستایی

فرماندار بناب نیز در ادامه این جلسه از تخصیص ۱۷ میلیارد و ششصد میلیون ریال برای آسفالت ریزی ۶۱ هزار مترمربع آسفالت در معابر روستایی این شهرستان خبرداد.

ولی الله فرج اللهی ضمن اعلام این خبر افزود: طی هشت ماه اول امسال بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای عمران و آبادانی روستاهای بناب اعتبار به حساب دهیاری های این شهرستان واریز شده است.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در طرح های هادی روستایی شهرستان بناب تصریح کرد: بیشتر روستاهای بناب بعلت توسعه روزافزون نیازمند بازنگری در طرح های هادی هستند و این بازنگری باید با لحاظ نیازمندی ها و موقعیت خاص جغرافیایی صورت گیرد.

فرماندار بناب افزود: مهاجرت از روستا به شهر در بناب از کمترین آمار برخوردار است و اگر مشکل بازنگری طرح های هادی روستاهای بناب و پرداخت تسهیلات ساخت و ساز در این شهرستان حل شود، مهاجرت از روستاها بیش از این کاهش خواهد یافت.