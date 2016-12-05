به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران که هم اکنون در حال برگزاری است با اشاره به جزییات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور از در نظر گرفتن دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری در هر بشکه خبر داد و گفت: سیاست دولت نرخ شناور مدیریت شده برای ارز است.

وی افزود: در سال ٩٦ بالغ بر ١٠٨٥ هزار میلیارد تومان از سوی دولت و شرکتهای دولتی دریافت و پرداخت می شود که از این رقم ٣٧١هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است که ١٠.٦ درصد رشد داشته است.

پیش بینی تورم ۸-۷ درصدی در سال ۹۶

وی تصریح کرد: با توجه به پیش بینی تورم ٧ تا ٨ درصدی، بودجه انبساطی یا انقباضی نیست بلکه بودجه عمومی در بخش منابع عمومی و اختصاصی است که منابع عمومی ٣٢٠ هزار میلیارد تومان است و در بخش مصارف عمومی نیز همین رقم در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در بخش منابع اختصاصی نیز بودجه ٥١ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

نوبخت گفت: در سه محل، ٣١٩ هزار میلیارد تومان منابع را صرف خواهیم کرد که ٢٣٦ هزار میلیارد تومان آن اعتبار هزینه ای است و در عین حال امسال اوراق یکساله فروخته ایم که باید همان را در سال بعد خریداری کنیم که رقم ٢١ هزار میلیارد تومانی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی که بعد از تحریم تولید دارد جان می گیرد سهم مالیات بالا نیست اما همین اعداد را هم در اجرای طرح های عمرانی هزینه خواهیم کرد، ضمن اینکه موثر تر از اینکه چقدر مصرف کنیم آن است که خوب هزینه کنیم.

اقشار آسیب پذیر نباید در فرایند توسعه له شوند

این مقام مسئول گفت: از هزینه ها در سال آینده ٧٢ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان را دولت برای رفاه اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی و کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده است چرا که توسعه را به قیمت گرسنه تر نگاه داشتن مردم پیگیری نمی کنیم و اقشار اسیب پذیر نباید در چرخ دنده های توسعه له شوند.

معاون رئیس جمهور در توضیح جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور ادامه داد: ٤٧ هزار و ٣٠٠میلیارد تومان نیز در حوزه آموزش و تحقیقات هزینه خواهیم کرد که تاکید مقام معظم رهبری هم هست؛ بنابراین ما به دنبال توسعه اقتصادی نیستیم بلکه به دنبال توسعه انسانی هستیم و به زودی الگوهای دولت در حوزه توسعه را رونمایی می کنیم که صرفا اقتصادی نیست بلکه توسعه فرهنگی، اجتماعی و مسایل دفاعی و امنیتی را در بر می گیرد و نمی توان این بودجه را کم کرد. سومین محل مصرف بودجه نیز در بخش دفاع و امنیت است که ١٧ هزار و ١٥٥ میلیارد تومان را در بر می گیرد.

رشد ۵۲ درصدی منابع عمومی طی ۴سال

وی با بیان اینکه از سال ٩٢ تا سال ٩٦ میزان منابع عمومی ٥٢ درصد رشد کرده است، اظهار کرد: منابع عمومی که در سال ۹۲ حدود ٢١٠ هزار میلیارد تومان بود، تا سال ۹۶، ۵۲ درصد رشد داشته است.

نوبخت در تشریح ویژگی های بودجه ٩٦ گفت: این بودجه برگرفته از برنامه ششم است که البته هنوز در مجلس مصوب نشده است؛ بر این اساس برنامه موضوع محور است و اگر به آن نرسیم به بحران برخواهیم خورد؛ فراموش نشود که برنامه ششم برگرفته از سیاست های کلی مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی است.

این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس توجه به اولویت های برنامه ششم، اولویت بخشی به محیط زیست، آب و فاضلاب، حمل‌ونقل ریلی و فراهم کردن ساز و کار مقابله با فساد از طریق شفاف سازی از جمله ویژگی های لایحه بودجه سال ٩٦ است.

افزایش ۱۰ درصدی هزینه پرسنلی دستگاهها

معاون رئیس جمهور همچنین درباره بودجه عملیاتی نیز گفت: باید بر اساس قیمت عملیاتی دستگاهها به آنها بودجه بدهیم که بر این اساس هر فعالیت مشخص است که چقدر باید پول بگیرد، البته برخی از هزینه های پرسنلی دستگاهها ده درصد افزایش یافته است.

نوبخت گفت: اشتغال برای دولت یک اولویت بوده و به همین دلیل هم یکهزار میلیارد تومان برای این مهم اختصاص یافته است که صرفا به یارانه تسهیلات ارزان قیمت به شغل های دانش بنیان و جوانان تحصیلکرده اختصاص خواهد یافت. البته اکنون با یک پدیده مواجهیم که عرضه نیروی کار در حال افزایش است و ما سن ده سال به بالا را جزو جمعیت جویای کار می گذاریم. بر این اساس جمعیت شاغل جویای کار را جمعیت فعال می نامیم که تعدادی از آنها شاغل و تعدادی بیکار می شوند، پس بیشتر افراد جویای کار در سن کار هم هستند و این به این معنی است که نرخ مشارکت مردان و زنان در حال افزایش است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل روش سنتی ایجاد اشتغال جواب نمی دهد؛ پس در بودجه سال آینده یکهزار میلیارد تومان قرار دادیم که در کنار آن ١.٥ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی نیز برداشت خواهیم کرد که باید البته تصویب شود.

اعتبار یکهزار میلیارد تومانی برای تطبیق حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری

این مقام مسئول گفت : قصد داریم نه تنها افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان را داشته باشیم بلکه عدالت را نیز برقرار سازیم البته برای تامین اعتبار تطبیق حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری با شاغلان یکهزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

اعتبارات آلودگی هوا/ ده هزار وانت فرسوده از رده خارج می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: برای رفع آلودگی هوا از سال گذشته اقدام شده که بر این اساس خروج خودروهای فرسوده در دستور کار قرار گرفته شد که از سال گذشته تاکنون ٣٤ هزار تاکسی فرسوده از ناوگان خارج شده و متقاضیان خودروی جدید گرفته اند.

وی ادامه داد: همچنین کار خروج از رده ده هزار وانت فرسوده را نیز شروع خواهیم کرد.

نوبخت گفت: بخشی از آلودگی هوا هم مربوط به ریزگردها است که پول کافی برای احیای تالابها دیده ایم. البته باید سوخت هیبریدی را وارد کرده و موتورسیکلت ها را نیز برقی خواهیم کرد.

انتشار تا ۲۰هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک

این مقام مسئول با بیان اینکه در تدوین بودجه سال ۹۶ بودجه ریزی کاملا عملیاتی شده است، اظهار کرد: معتقدیم سازمان برنامه نباید برای همه کشور تصمیم بگیرد بلکه استانها را وارد کردیم که تصمیم بگیرند؛ البته برخی استانها پایه خوبی برای رشد ندارند که باید علاوه بر بودجه به آنها رسیدگی بیشتری داشته باشیم.

وی گفت: ٧٥٠٠ میلیارد تومان از بودجه هزینه ای سال آینده از طریق اسناد خزانه است، همچنین اجازه انتشار اوراق مشارکت و صکوک تا سقف ٢٠ هزار میلیارد تومان برای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی داده شده است که باید روی طرح های عمرانی بنشیند.

وی ادامه داد: اسناد بخشی از منابع ما است که اینها روش های مرسوم دنیا است که باید جایگزین روس سنتی شود.

رشد اقتصادی ۷.۷ درصد، رشد سرمایه گذاری ۱۲.۳ درصد، رشد نقدینگی ۱۹ درصد

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین به تشریح آثار کلان بودجه سال ۹۶ پرداخت و گفت: سال آینده رشد اقتصادی ٧.٧ درصدی، رشد سرمایه گذاری ١٢.٣ درصدی، نرخ تورم ٧.٦ درصدی و رشد نقدینگی ١٩ درصدی پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: یک مدل مالی انتخاب کردیم که بر مبنای آن، بخشی از پول را در صندوق می گذاریم و بانک و صندوق در تامین مالی طرح های عمرانی وارد خواهند شد

پیش بینی درآمد ۱۵۹هزارمیلیارد تومانی در سال۹۶

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران گفت: برای تامین مالی گندمکاران از بازار مالی کمک گرفتیم و البته بازار حساب و کتاب دارد که باید مراقب باشیم تورم بالا نرود و این مسایل نیز تاخیر را سبب می شود. دولت علاقمند است که پرداخت ها به وقت خود باشد ولی باید همه جوانب را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: اقتصاد ما اقتصاد دولت- بازار است و دولت مسئولیت خود را در نظر خواهد گرفت؛ بخش عمده ای از ارقام گندمکاران نیز از بازار سرمایه تامین شده است.

نوبخت گفت : درآمدهای سال جاری ١٥٧ هزار میلیارد تومان است که سال آتی ١٥٩ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و مالیات به اندازه تورم افزایش یافته است چرا که نباید بودجه غیرواقعی باشد.

وی ادامه داد: سال قبل ٢٢٠ هزار میلیارد تومان پیش بینی منابع بود که ٢٠٢ هزار میلیارد تومان آن تحقق یافت.

کسری ۱۱.۸هزار میلیارد تومانی دخل و خرج یارانه نقدی/ مجلس تبصره‌های هدفمندی را تغییر ندهد

وی در مورد تبصره هدفمندی یارانه ها نیز گفت: تغییرات غیر اجرایی که در مجلس ممکن است در مورد هدفمندی انجام شود، نباید رخ دهد.

سخنگوی گفت: مصوبه ای را از مجلس شورای اسلامی درخواست و اخذ کردیم تا به دولت اجازه دهد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها یا از محل بودجه عمومی تامین مالی کند و آن را برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به جامعه هدف در جهت حمایت از اقشار کم درآمد و برای تولید اشتغال هزینه کند.

نوبخت ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدل هایی را طراحی کرده است تا مطمئن شویم یارانه هیچ نیازمندی قطع نشود. اجازه داریم از ردیف متفرقه برای پرداخت یارانه ها به مقدار مورد نیازمان استفاده کنیم.

نوبخت با اشاره به اینکه قانون تکلیف کرده است که یارانه غیر نیازمندان را قطع کنیم، گفت: در یک مرحله، یارانه حدود ۳ تا ۴ میلیون نفر حذف شد اما یارانه تعدادی از آنان را دوباره برقرار کردیم.

نوبخت اظهار کرد: عملکرد دریافت و پرداخت یارانه ها به نحوی است که ماهانه ٣٤٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی به ٧٧ میلیون نفر پرداخت می‌کنیم یعنی جمعا در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰هزار و ۸۰۰میلیارد تومان یارانه نقدی باید پرداخت کنیم که پرداخت از سه محل شرکت پالایش و پخش، شرکت گاز و توانیر تامین می‌شود؛ به طوری که ٢١ هزار میلیارد تومان متعلق به پالایش و پخش، ٨ هزار میلیارد تومان شرکت گاز و ٢٢٠٠ میلیارد تومان هم توانیر است. که البته توانیر را نمی گیریم و به حساب یارانه تولید قرار می دهیم. مکانیزم اجرایی آن هم اینگونه است که توانیر می گیرد و ما دوباره تخصیص می دهیم.

برای هدفمندی برداشت غیرمجاز از خزانه نداریم

این مقام مسئول ادامه داد: کسری در مورد هدفمندی این است که ما نمی توانیم یارانه را نپردازیم اما ردیف متمرکز یارانه را داریم و مجلس به ما اعلام کرده هر مقدار را از محل افزایش قیمت دریافت کردیم و هر مقدار که کم داشته باشیم را از ردیف عمومی بودجه هدفمندی یارانه ها برداشت کنیم و این برداشت غیرمجاز از خزانه نیست.

وی در مورد سیاستهای ایجاد اشتغال گفت: کار مستمر را سرمایه گذاری می تواند ایجاد کند ولی روند عرضه نیروی کار افزایش یافته است و البته هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه یارانه سود تسهیلات خواهد بود.

راه حقوق‌های نجومی را بستیم/همه دریافتی‌ها در سامانه ثبت و قابل نظارت است

معاون رئیس جمهور همچنین در واکنش به سخنان رئیس دیوان محاسبات مبنی بر امتناع برخی مدیران نجومی‌بگیر از استرداد وجوه اضافه گفت: مبارزه با فساد از طریق شفاف سازی است و تمامی دستگاههای اجرایی نمی توانند دریافتی را غیر از خزانه داری کل نگهداری کنند چرا که سیستم کنترلی را از طریق دیوان محاسبات داریم و سامانه ای طراحی شده که همه افراد هر دریافتی را با هر عنوانی دریافت می کنند، حتی اگر دو ساعت تدریس باشد، باید در سامانه مشخص شود.

وی تصریح کرد: همه پولها باید در سامانه ثبت باشد و همه مقامات باید زیر ده میلیون تومان دریافت کنند و همه راههای تخلف را بستیم و به همه دستگاههای نظارتی نیز مجوز نظارت دادیم.

در اقوام فرشید نداریم/ مجوز صرافی ربطی به ما ندارد

وی در پاسخ به سوالی در مورد صدور مجوز صرافی برای فردی به نام فرشید نوبخت و شائبه نسبت فامیلی این فرد با معاون رئیس جمهور گفت: ما اسممان نوبخت حقیقی است و در چندین نسل ما نیز فرشید وجود ندارد که مجوز صرافی گرفته باشد.

سقف حقوق وزرا ۱۰ میلیون تومان است

نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد دریافت حقوق ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومانی یک وزیر گفت: سقف دریافتی وزرا ده میلیون است و اگر فردی بالاتر می گیرد، دیوان محاسبات نظارت خواهد کرد؛ این در شرایطی است که ۹۳ هزار و ۴۷۰ نفر در مورد حقوق‌های نامتعارف بررسی شده و ۹۳ هزار نفر با توجه به رقم ۲۰ میلیون تومان تخلفی نداشتند.

وی اظهار داشت: ۳۷۰ نفر بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق گرفتند که بالاترین رقم آن ۶۰ میلیون تومان است؛ فرض کنید بحث قانونی و غیر قانونی بودن نیست؛ بلکه حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان نجومی تلقی می‌شود که عمدتا نیز در بانک‌ها و شرکت‌ها وجود داشت. ۲۳ میلیارد تومان از این حقوقها بازگشته و حتی اگر یک ریال هم غیر قانونی باشد، برخورد می‌کنیم.

نوبخت همچنین ادامه داد: اگر فردی تصور می‌کند که فعالیتش در بخش خصوصی منجر به دریافت حقوق بیشتر خواهد شد، جواب دولت این است که از آنها تشکر می‌کنیم و اجر شما با خدا. بروید در بخش خصوصی کار کنید. وضعیت ما همین است و همین فاصله‌ها باید باشد. مسئولان بیش از آنچه که دریافت می‌کنند هزینه می‌پردازند، اما اعتقاد داریم باید با کارکنانی مقایسه شویم که بیش از چند میلیون تومان حقوق نمی‌گیرند.

پاسخ بودجه‌ای نوبخت به تحریم‌های احتمالی/ترامپ باید بودجه سایه بدهد

نوبخت در این نشست همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص احتمال تمدید تحریم ها و لحاظ کردن آن در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور گفت: اگر تهدیدی مقابل امنیت ملی و اقتصاد کشور قرار گیرد دولت بودجه اضطراری خواهد داد و البته به نظر می رسد ترامپ باید بودجه سایه تدوین کند.

وی اظهار کرد: طی سال های گذشته در سه حالت خوشبینانه، بدبینانه و منطقی بودجه را تنظیم می کردیم و برای سه حالت نیز یک سناریوی بودجه از سوی دولت در نظر گرفته می شد اما باید این موضوع را در نظر گرفت که سازمان گسترده ای همچون برنامه و بودجه وجود دارد که با هزار کارشناس متخصص برای هر حالتی آمادگی دارد بودجه تدوین کرده و اقدامات لازم انجام دهد.

نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: شرایط متصور ما برای لایحه بودجه سال ۹۶ وضع موجود است و ما امیدواریم هیچ اتفاقی رخ ندهد که به زیان منافع ملی کشور باشد.

وی تصریح کرد: اگر موضوعی امنیت ملی و اقتصاد کشور را تهدید کند فرزندان ملت در سازمان برنامه و بودجه حتما بودجه اضطراری خواهند داد.

نوبخت در ادامه افزود: البته بودجه ای که اکنون برای سال ۹۶ کل کشور به صورت لایحه تقدیم مجلس شده قدرت کنترل دارد و مکانیزم های تخصیص متنوعی را در اختیار دولت قرار خواهد داد به این معنا که اگر بودجه به جای ۳۱۹ هزار میلیارد تومان منابع ۲۱۹ هزار میلیارد تومان هم باشد می توانیم مخارج را کاهش داده و اولویت بندی کنیم و تمام اینها در لایحه بودجه سال ۹۶ دیده شده است.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اینکه دولت ممکن است بودجه در سایه تدوین کند گفت: بودجه سایه به خودی خود ناامنی ایجاد می کند و پیام بی ثباتی را مبادله خواهد کرد، در حالی که اکنون اوضاع اقتصاد کشور بسیار مساعد و باثبات است. ضمن اینکه آن فردی که باید برود بودجه سایه تدوین کند آقای ترامپ است.

وی ادامه داد: براساس آنچه که احتمال آن متفاوت است، بودجه سال بعد می تواند از مکانیزم تخصیص پیش برود؛ کما اینکه در سال قبل نیز نفت به ۳۰ دلار هم رسید ولی کشور اداره شد اکنون نیز پیش بینی لازم برای سال اینده صورت گرفته است.

وی افزود: نمی خواهیم فضای ناامنی را در جامعه رواج دهیم و بگوییم یک بودجه زیرمیزی نیز وجود دارد بلکه باید گفت ارقام به نحوی در نظر گرفته شده که تکانه های احتمالی را پوشش دهد.

قیمت حامل های انرژی افزایش نمی‌یابد

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه برای سال آینده به هیچ وجه برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین نداریم، افزود: معمولا پس از تصویب لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی در این باره تصمیم خواهیم گرفت.

نوبخت همچنین هر گونه دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی را رد کرد.