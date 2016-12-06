کاهش ۲.۷ درصدی تلفات حوادث رانندگی در ۷ ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تشریح آمار تصادفات ۷ ماهه نخست سال جاری گفت: در این بازه زمانی ۱۰ هزار و ۲۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که آمار تلفات ۱۰ هزار و ۵۴۲ نفر بود ۲.۷ درصد کاهش داشته است.

وی در خصوص تفکیک جنسیتی جان باختگان حوادث رانندگی افزود: ۷ هزار و ۹۸۲ نفر از جان باختگان مرد و ۲ هزار و ۲۷۵ نفر زن بودند.

وی افزود: در این مدت ۶ هزار و ۶۴۵ نفر در مسیرهای برون شهری، ۲هزار و ۸۱۶ نفر در محورهای درون شهری، ۷۶۶ نفر در مسیرهای روستایی و ۳۰ نفر در مسیرهای نامعلوم جان خود را در دست داده اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص محورهای مواصلاتی پرخطر گفت: بر اساس آمارهای موجود، استانهای فارس با ۹۰۵، خراسان رضوی با ۷۳۸ و تهران با ۷۲۵ نفر بیشترین و استانهای ایلام با ۸۰ نفر، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱۱ نفر و خراسان جنوبی با ۱۳۲ نفر بیشترین آمار تلفات را داشته اند.

شجاعی تصریح کرد: همچنین در این مدت ۲۰۹ هزار و ۶۵۶ نفر در حوادث رانندگی مصدوم و به مراکز پزشکی قانون مراجعه کرده اند که از این تعداد ۱۴۹ هزار و ۸۶۱ نفر مرد و ۵۹ هزار و ۷۹۵ نفر زن بودند.

وی از افزایش آمار مصدومان حوادث رانندگی خبر داد و تصریح کرد: آمار مصدومان حوادث رانندگی طی ۷ ماهه امسال در مدت مشابه سال قبل با رشد ۷.۴ درصدی مواجه بوده است.

شجاعی تصریح کرد: در مهرماه امسال هزار و ۴۶۸ نفر در حوادث رانندگی جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۸ درصد کاهش داشته است البته این در حالی است که آمار مصدومان حوادث رانندگی در این مدت ۹ درصد رشد داشته است.

وی گفت: در مهرماه امسال ۳۰ هزار و ۷۶۹ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانون مراجعه کردند.