به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «ون گارد»، «بی بی سینها»، رئیس شرکت کشتیرانی SCI که به عنوان بزرگ‌ترین ناوگان حمل و نقل محموله‌های نفتی هند محسوب می‌شود، اعلام کرد که بعداز چهار سال وقفه، همکار ی خود را با ایران از سر خواهد گرفت.

در همین حال وی گفت: آغاز به کار ما با ایران از ماه جاری میلادی خواهد بود.

شرکت SCI و بسیاری از شرکت های کشتیرانی جهان از سال ۲۰۱۲ میلادی یعنی از زمان اجرای تحریم های هسته ای علیه ایران به دلیل لغو پوشش بیمه ای محموله های نفتی ایران توسط طرف غربی، مجبور به متوقف کردن فعالیت‌های مشترک خود با ایران شدند.

در همین حال به دنبال توافق هسته ای ایران و طرف غربی و نیز برداشته شدن بخشی از تحریم های غرب علیه ایران در ماه ژانویه، «کلوب های حمایت و جبران خسارت بین المللی» که معمولا عهده دار بیمه کردن تانکرهای نفتی هستند، قادر به انجام بیمه کشتی‌های نفت‌کشی شدند که محموله‌های نفتی ایران را جابجا می کند.

همچنین «بی بی سینها»، گفت: «سطح پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای جابجایی محموله‌های نفتی ایران اخیرا به ۱۰۰ میلیون یورو معادل ۱۱۱.۳۰ میلیون دلار افزایش یافته که مناسب است و یک سطح حمایتی قابل قبولی را ایجاد می کند. »

بر همین اساس قرار است این شرکت هندی برای اولین بار در ماه جاری میلادی بعد از چهار سال با یک کشتی سایز سوئزماکس محموله نفتی شرکت دولتی پتروشیمی هندوستان را از ایران عازم هند کند.

از سر گیری روابط تجاری ایران با شرکت های کشتیرانی هند می تواند به رشد اقتصادی این کشور کمک قابل توجهی کند.

