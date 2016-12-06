الوفاق: کشورهای شورای همکاری نیازمند افزایش آزادی های عمومی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، جمعیت الوفاق بحرین به برگزاری سی و هفتمین دوره نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در منامه واکنش نشان داد.

در همین راستا، شیخ «حسین الدیهی» معاون جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد: این نشست در شرایطی برگزار می شود که مردم این کشورها نیازمند افزایش آزادی های عمومی و مشارکت حقیقی در عرصه سیاسی به ویژه در تصمیم گیری ها و ثبات اقتصادی هستند. این مردم معتقدند که موفقیت نشست های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مرهون تحقق این خواسته ها است. زیرا خواسته های مذکور به مردم ارزش می دهند و آنها را هم رتبه دیگر کشورهای جهان می کنند.

وی در ادامه تصریح می کند: آگاهی و هوشیاری مردم در کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش یافته و رشد کرده است. آنها نمی توانند بدون دموکراسی واقعی و برخورداری از سطح بالای آزادی بیان و حقوق بشر زندگی کنند. اینها ضروریات زندگی کریمانه و ثبات اقتصادی هستند. تمامی چالش های پیش روی کشورهای حاشیه خلیج فارس در صورت مشارکت حقیقی مردم در تصمیم گیری ها می توانند به فرصت تبدیل شوند.

معاون جمعیت الوفاق عنوان کرد: امیدواریم این نشست به نعمتی برای ملت های کشورهای شرکت کننده تبدیل شود نه نقمت و موجب پیشبرد اصلاحات سیاسی به صورت ریشه ای گردد. بحران بحرین موجب گسترش بحران ها در حوزه خلیج فارس شده و اصلاحات سیاسی واقعی و جدی در کشور از طریق اجابت خواسته های مردم، دروازه ثبات در تمامی منطقه است. به دلیل چشم پوشی حکومت از درخواست ها برای گفتگو و راهکارهای سیاسی و حقوقی، تنش ادامه یافته و بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مذهبی گسترش پیدا کرده است.

وی در پایان بیان داشت: اکثریت مردم بحرین به احقاق حقوق طبیعی خود به ویژه مشارکت در عرصه سیاسی و زندگی باعزت پایبند هستند اما به دلیل حاکم شدن خشونت در عرصه های سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی کشور وضعیت مطلوب و امنیت در بحرین از دست رفته است. مردم بحرین از خواسته های تماما ملی خود که مورد تایید جهانیان است، هرگز کوتاه نخواهند آمد و تمامی تلاش ها برای ناامید کردن مردم، ناکام بوده و خواهد بود.

گفتنی است، سی و هفتمین دوره نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در منامه بحرین آغاز به کار کرد و پادشاه عربستان و بحرین، امیر کویت و قطر به همراه نخست وزیر انگلیس در آن سخنرانی کردند.