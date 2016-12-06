«ترزا می» امنیت خلیج فارس را امنیت انگلستان خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین(بنا)، سی و هفتین دوره نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین آغاز به کار کرد.

در همین راستا، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در سخنانی به مناسبت افتتاحیه این نشست بدون توجه به نقش این کشورها در ایجاد و گسترش تروریست های تکفیری در منطقه ادعا کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس در مقابله با تروریسم و توسعه همکاری می کنند و در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم با یکدیگر اتفاق نظر دارند.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: این نشست در شرایطی برگزار می شود که شاهد وضعیت سیاسی و اقتصادی بی سابقه ای هستیم. شورای همکاری خلیج فارس برای تثبیت امنیت و صلح در منطقه تلاش می کند. امنیت و توسعه برای مقابله با تمامی تهدیدات نیاز هستند.

همچنین «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر نیز در این نشست گفت: نشست شورای همکاری خلیج فارس در حالی برگزار می شود که وضعیت منطقه و جهان به شدت خطرناک است. از روند شورای همکاری و تحقق اهداف آن به همراه تثبیت امنیت و ثبات در منطقه حمایت می کنیم.

به علاوه «ملک سلمان» پادشاه سعودی نیز در این نشست عنوان کرد: امنیت و توسعه پایدار برای محافظت از کشورها و دستاوردهایمان حائز اهمیت است. کشورهای عرب زبان بسیاری به دلیل تروریسم و طائفه گرایی در شرایط سختی به سر می برند.

این در حالی است که خود سعودی ها با راه اندازی گروه تروریستی داعش و حمایت از آن موجب به آتش کشیده شدن این کشورهای عرب زبان از جمله سوریه و عراق شده اند.

پادشاه سعودی در ادامه سخنان خود در این نشست بدون توجه به 20 ماه حملات وحشیانه جنگنده های این کشور به مردم بی گناه و مظلوم یمن مدعی شد: به تلاش هایمان برای پایان دادن به درگیری ها ادامه می دهیم.

وی همچنین در رابطه با سوریه نیز گفت: مردم سوریه از کشتار و آوارگی رنج می برند و جامعه جهانی باید تلاش های خود را برای دستیابی به راهکاری سیاسی افزایش دهد.

این در حالی است که سعودی از طریق حمایت از تکفیری ها در این کشور در صدد کنار زدن بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه هستند و با هر نوع راه حل سیاسی که متناسب با میل آنها نیست، مخالفت می کنند.

«صباح الاحمد جابر الصباح» امیر کویت نیز در این نشست عنوان کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس باید به دلیل وقوع تغییرات در عرصه جهانی به صورت مستمر با یکدیگر مشورت کنند و هماهنگی داشته باشند. کشورهای منطقه خلیج فارس با تروریسمی که امنیت و ثبات را تهدید می کند، مبارزه می کنند. همچنین کاهش بهای نفت نیز موجب ایجاد چالش اقتصادی برای منطقه شده است.

وی همچنین بیان داشت: همچنین از جامعه بین المللی درخواست می کنم به اسرائیل فشار وارد کنند تا صلح را بپذیرد. ما راهکار سیاسی که منجر به پایان کشتار مردم در سوریه شود و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کند، تایید می کنیم. باید برای مبارزه با تروریسم بیش از پیش همکاری جمعی انجام دهیم. با توجه به شرایط منطقه افزایش همکاری های مشترک نیاز است تا بدین صورت از کشورهای خود دفاع کنیم.

در این نشست «ترزا می» نخست وزیر انگلیس نیز عنوان کرد: ما برای افزایش همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه های امنیتی و دفاعی تلاش می کنیم و امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس، امنیت انگلیس محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: منطقه خاورمیانه دارای یک سوم نفت جهان و 15 درصد از صادرات گاز است. حفاظت از روند اقتصادی از طریق دریا موضوع مهمی است که ثبات در بازار انرژی را تضمین می کند. انگلیس امنیت انرژی را در اختیار دارد.

پیش از شروع این دیدار پادشاه سعودی و نخست وزیر انگلیس نشستی دوجانبه داشتند و در خصوص مسائل فی مابین و منطقه ای گفتگو کردند.

مسئولان مربوطه در پایان تاکید کردند که نشست خصوصی سران کشورهای خلیج فارس پشت درهای بسته آغاز شده است.

این در حالی است که روز دوشنبه سازمان عفو بین الملل پیش از برگزاری نشست شورای همکاری خلیج فارس در بحرین در بیاینه ای تاکید کرده است: آزادی بیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرکوب می شود. این در حالی است که در نشست شورای همکاری خلیج فارس در خصوص همکاری های امنیتی و اقتصادی رایزنی خواهد شد و به گسترش سرکوب ها به بهانه تامین امنیت توجهی نمی شود.

عفو بین الملل در همین زمینه اضافه می کند: متحدان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله آمریکا و انگلیس در محکوم کردن گسترش نقض حقوق بشر تردید دارند. حضور «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در بحرین موجب افزایش نگرانی ها در خصوص وقوع حملات می شود. ترزا می باید این فرصت را مغتنم بشمارد و به مسائل مرتبط با حقوق بشر توجه کند.

گفتنی است، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین پیش از آغاز این نشست گفت: این نشست شاهد صدور تصمیماتی خواهد بود که مسیر همکاری مشترک بین کشورهای عضو شورا را بیشتر فراهم خواهد کرد.