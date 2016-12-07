به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فهرست از میان ۱۴۵ فیلمی که در مرحله نخست به عنوان پذیرفته‌شدگان در رقابت امسال معرفی شده بودند، انتخاب شده‌اند.

در این میان طیف متنوعی از فیلم‌های مستند مشاهده می‌شوند که در میان آنها از فیلم «آتش در دریا» ساخته جان‌فرانکو رزی ایتالیایی درباره به آب زدن مهاجران در سواحل ایتالیا که در عین حال نامزد این کشور در بخش فیلم خارجی زبان اسکار نیز هست تا «برج» ساخته کیت میتلند که با استفاده از انیمیشن به حادثه کشتار دسته جمعی سال ۱۹۶۶ در دانشگاه تگزاس آستن می‌پردازد، جای دارند.

«اوجی: ساخت آمریکا» فیلم اسطوره‌ای هفت ساعت و نیمی ازرا ادلمن درباره زندگی و دوران او.جی سیمپسون و فیلم «سیزدهم‌» آوا دوورنای و «من کاکا سیاه تو نیستم» ساخته رائول پک درباره وضعیت آفریقاییان آمریکا از دیگر فیلم‌های این فهرست هستند.

آلکس گیبنی که در سال ۲۰۰۷ برنده جایزه اسکار در بخش مستند بلند برای فیلم «تاکسی در بخش تاریک» شد امسال با «روزهای صفر» در این فهرست جای دارد که به مخاطرات بزرگ شدن در دوران سایبر می‌پردازد. رابرت کنر که در سال ۲۰۰۸ با فیلم «غذا» نامزد این جایزه شده بود اکنون با فیلم «فرماندهی و کنترل» در این فهرست جای دارد که بر خطرات زرادخانه‌های هسته‌ای پا به سن گذاشته آمریکا تمرکز دارد. راجر راس ویلیامز که برنده اسکار مستند کوتاه در سال ۲۰۱۰ با فیلم «موسیقی باملاحظه»‌شده بود اکنون با «زندگی، انیمیشنی» که داستان مرد جوان اوتیستی را که به خاطر فیلم‌های انیمیشن دیزنی یاد می‌گیرد صحبت کند، روایت کرده است.

در این فهرست فیلم «شکارچی عقاب» ساخته اوتو بل نیز جای دارد که درباره دختر جوانی است که در مغولستان تمرین می‌کند تا شکارچی عقاب شود.

فیلم «گنجشک ولگرد» ساخته نانفو وانگ درباره فعالان حقوق زنان در چین و «بازی عاج» ساخته کیف دیویدسون و ریچارد لادکین از محصولات کمپانی لئوناردو دی کاپریو درباره قاچاق غیرقانونی عاج فیل‌ها است.

«وینر» ساخته جاش کریگمن و الیزه اشتاین‌برگ که جایزه بزرگ ژوری مستند را از جشنواره ساندنس برد درباره آنتونی وینر در سال ۲۰۱۳ و شهردار شدن او در نیویورک است.

«شاهد» ساخته جیمز دی سالومون نیز درباره موضوع کیتی جنووسو است که سال ۱۹۶۴ در نیویورک سیتی کشته شد.

«گلیسون» ساخته کلی توول نیز داستان استیو گلیسون بازیکن سابق فوتبال آمریکایی را روایت می‌کند.

امسال رقابت بخش مستند بسیار داغ است زیرا نتفلیکس با فیلم‌های «سیزدهم» و «بازی عاج» و آمازون با «گلیسون» در این رقابت حضور دارند و سونی کلاسیکز نیز توزیع کننده فیلم‌هایی چون «شکارچی عقاب»، «روزهای صفر»، «آتش در دریا» و «گنجشک ولگرد» و «برج» است.

این در حالی است که شماری از مستندهای معتبر و با کیفیت بالا از رسیدن به این مرحله باز مانده‌اند که در میان آنها «در میان دوزخ» ساخته ورنر هرتسوگ درباره آتشفشان‌های اطراف جهان و «آماندا ناکس» ساخته راد بلکهارست و برایان مک‌گین جای دارند که درباره کشته شدن دانشجویی به همین نام در ایتالیا است. فیلم «میس شارون جونز!» ساخته باربارا کوپل درباره خواننده فقید سول نیز از جمله بازماندگان از رقابت امسال است.

شاخه مستند بلند آکادمی از میان این ۱۵ فیلم در مرحله نهایی ۵ فیلم را انتخاب و نام آنها را ۲۴ ژانویه اعلام می‌کند.

فهرست کامل این مرحله عبارت است از:

«متصدی دوربین» از بیگ ماوت پروداکشنز

«فرماندهی و کنترل» از آمریکن اکسپرینس فیلمز

«شکارچی عقاب» از استیسی رایس پروداکشنز

«آتش در دریا» از استیمال انترتینمنت

«گلیسون» از دیر ریورز پروداکشنز

«گنجشک ولگرد» از لیتل هورس کراسینگ د ریور

«کاکا سیاه تو نیستم» از ولوت فیلم

«بازی عاج» ترا متر فیلم استودیوز

«زندگی، انیمیشنی» موتو پیکچرز

«او.جی: ساخت آمریکا» از لیلو فیلمز

«سیزدهم» از فوروارد موومنت

«برج» از گو- ولی

«وینر» از اجلین فیلمز

«شاهد» از ویتنس فیلمز

«روزهای صفر» از جیگساو پروداکشنز