معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حکم زهرا احمدیپور معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، «میرهادی قره سید رومیانی» به عنوان معاون امور مجلس، حقوقی و استان ها منصوب شد.
مراسم معارفه قرهسید رومیانی و همچنین تکریم اسدالله درویش امیری معاون پیشین امور مجلس، حقوقی و استان ها، امروز چهارشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۴ با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در محل این سازمان برگزار می شود.
رومیانی، فارغ التحصیل رشته حقوق بینالملل در مقطع دکتری و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم شورای اسلامی بوده است.
درویش امیری معاون پیشین امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اواخر مردادماه به عنوان استاندار زنجان منصوب شد.
