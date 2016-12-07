دو بازیگر جدید به «داستان یک عذرخواهی از آقای امانوئل» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مارال فرجاد و شبنم قلی خانی به نمایش «داستان یک عذرخواهی از آقای امانوئل» نوشته اریک امانوئل اشمیت به کارگردانی امیدرضا سپهری و تهیه کنندگی مهدی پورحیدر که به زودی در تماشاخانه پالیز روی صحنه می رود پیوستند. پیش تر حضور سیما تیرانداز و سام قریبیان در این اثر قطعی شده بود.

نمایش «داستان یک عذرخواهی از آقای امانوئل» برداشتی از نمایش «مهمانسرای دو دنیا» اثر اریک امانوئل اشمیت است که پیش تر به کارگردانی امیدرضا سپهری با بازیگران متفاوتی همچون سارا خویینی‌ها، شهره سلطانی، کامران تفتی و رامین سیاردشتی با عنوان «مهمانسرای دو دنیا» روی صحنه رفته است.

این کارگردان جوان تصمیم بر آن دارد تا با بازتولید متفاوت‌تر و فانتزی تری از این اثر، ایده های خود را درباره این نمایش بر صحنه نمایش به تصویر کشد.

از دیگر بازیگران این اثر می توان به ناصر عاشوری، قیس سپهری، امیر فتوره چی، حامد تهرانی، عرفان اسلامیه، سید شهاب الدین خاضع حق، هادی جمالو، علی سعیدیان، شایا زندی، هدیه وکیلی نیا، ترانه یوسفی و ملیکا سعیدپور اشاره کرد.

همچنین دیگر عوامل این اثر عبارتند از علی شیرانی مدیر تولید، سروش حسین جانی دستیار کارگردان و برنامه ریز، احمد رجبی و امیدرضا سپهری طراحان صحنه، سید مهدی فاطمی نسب مشاور طراح صحنه، احمد رجبی طراح فنی و مدیر اجرایی دکور و آکساسوار، ماهرخ سلیمانی پور طراح لباس، ماریا حاجیها طراح گریم، کامیار صالحپور طراح حرکت، علی کوزه گر طراح نور، رضا قانعی مجری موسیقی و طراح صدا، میلاد مهدوی آهنگساز، فرناز خرمی منشی صحنه، علیرضا مظفری و فریبرز باقری گروه کارگردانی، امیر خزایی مدیر صحنه، فرناز توللی، شاهین میربخش مدیر اجرایی، سارا حدادی مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی، ندا عقیقی مدیر تبلیغات، پیام ایرایی عکاس اشاره کرد.