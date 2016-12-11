به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب پاسداران، مراسم رونمایی و جشن امضای رمان «چیزی به تابستان نمانده» نوشته بهاران بنیاحمدی روز سه شنبه ۲۳ آذر در شهر کتاب پاسداران برگزار میشود.
بهاران بنیاحمدی متولد ١٣٦٣ در تهران، نویسنده، بازیگر و کارشناس ارشد تئاتر و فلسفه از فرانسه است. «چیزی به تابستان نمانده» داستان دو زن را در دهههای ٥٠ تا ٩٠ روایت میکند. قهرمان داستان زنی میانسال است که در انتظار معجزهای برای تغییر زندگیاش است و در غیاب فرزندش با وجوهی از شخصیت او مواجه میشود که برایش تازه است. داستان روایت تحولات اجتماعی و تاثیرش بر زندگی این دو زن و حتی برعکس است. این رمان به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است.
در مراسم رونمایی از این اثر، سوسن شریعتی پژوهشگر، محسن آزرم منتقد سینما و نویسنده، و همین طور شرمین نادری نویسنده و روزنامهنگار درباره رمان بنیاحمدی سخن خواهند گفت و در ادامه، این نویسنده جوان رمانش را برای مخاطبان امضا میکند.
این برنامه روز سه شنبه ۲۳ آذر از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در شهر کتاب پاسداران واقع در پاسداران، بوستان دوم، شماره ۹ برگزار می شود.
