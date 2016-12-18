«فرهنگ ادبیات فارسی معاصر» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، «فرهنگ ادبیات فارسی معاصر» نوشته محمد شریفی با ویرایش محمدرضا جعفری به تازگی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این اثر، برگرفته از نسخه ویرایش شده «فرهنگ ادبیات فارسی» است که برای اولین بار در سال ۸۷ توسط این ناشر منتشر شد و ۲۰ درصد حجم مطالب آن جدید و افزوده شده است. فرهنگ پیش رو، برای پاسخگویی به نیاز افرادی تدوین شده که صرفا از علاقه مندان به ادبیات بوده و نیاز و علاقه ای به ادبیات کلاسیک فارسی ندارند.

«فرهنگ ادبیات فارسی معاصر» اطلاعات مربوط به رمان نویسان و خلاصه رمان های شاخص، داستان نویسان و خلاصه برخی از داستان های کوتاه، نمایشنامه نویسان و خلاصه نمایشنامه های مطرح، معرفی برخی از منتقدان ادبی و اصطلاحات و آرایه های ادبی با نمونه های معاصر را در بر می گیرد.

نویسنده این فرهنگ، این گونه آن را معرفی می کند: این فرهنگ، راهنمای ساده ای است برای رفع نیاز آنی علاقه مندان ادبیات معاصر فارسی. سعی بر آن بوده است که مجموعه ای از اطلاعات لازم برای خوانندگان حرفه ای یا نیمه حرفه ای به صورتی مدون فراهم آید تا حتی الامکان پاسخگوی پرسش هایی باشد که برای ایشان مطرح می شود، و راه را برای ادامه مطالعه شان هموار سازد. هم از این رو بنای آن بر اختصار است.

شریفی در ادامه مطلبی که در مقدمه فرهنگ پیش رو، برای معرفی آن نوشته می آورد: مهم ترین ویژگی این فرهنگ گردآمدن اطلاعات گوناگون ادبی در کنار یکدیگر است. در این فرهنگ بنیاد کار بر ادبیات خلاقه و به ویژه ادبیات داستانی است و از حیث دایره شمول، در برگیرنده ادبیات نوین ایران از حدود انقلاب مشروطه تا امروز است. باید توجه داشت که حجم مقالات بیانگر میزان ارزش و اهمیت موضوع نیست بلکه در مورد پدیدآورندگان به عوامل مختلف چون منابع بازمانده و اطلاعات در دسترس، و در مورد داستان ها، به ساختار و کثرت یا قلّت حوادث بستگی دارد؛ از این جاست که گاه یک داستان کوتاه فضایی بیش از یک رمان اشغال کرده است.

این محقق برای نوشتن این فرهنگ، ۹۰ درصد رمان ها و نمایشنامه ها و داستان های کوتاه با حجم ۱۸۰ هزار صفحه را مطالعه کرده و تلخیص کرده و درباره ۱۰ درصد باقی، از منابع موثق استفاده کرده است.

در گوشه ای از این فرهنگ می خوانیم:

شمع قدی داستان کوتاهی (حدود ۳۰۰۰ کلمه) از جلال آل احمد، در مجموعه دید و بازدید.

بابا صالح موذن پیر مسجدی کوچک به مرور زمان موجودی سرد و دل سخت و حقیر شده و بی خبر از همه جا کینه یک پاسبان را به دل گرفته است.

این کتاب با ۸۷۹ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۷۰۰ هزار ریال منتشر شده است.