توجه به بخش فرهنگ از نقاط قوت لایحه برنامه ششم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر در جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه با اشاره به نقاط قوت این لایحه اظهار داشت: پرداختن به مسائل اصلی و الزام دولت به تهیه اسناد راهبردی از جمله نقاط قوت لایحه برنامه ششم است.

وی عادلانه کردن نظام حقوق و دستمزد، تلاش برای وضع قوانین مالیاتی در برنامه های سالیانه، تعیین تکلیف بدهی های دولت و توجه به کاهش آسیب های اجتماعی را از دیگر نقاط قوت برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: برخی ها به گونه ای زمینه سازی می کنند که انگار کمیسیون تلفیق از خارج مجلس آمده و لایحه را بررسی کرده است؛ عده ای مسائل را وارونه جلوه می دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: برخی کسانی که خودشان در بررسی این لایحه نقش داشته اند تنها به یک دلیل می خواهند از زیر بار تصویب برنامه خارج شوند که دولت ها تن به اجرا نمی دهند! آیا ما باید به سمتی برویم که در هر زمینه ای که دولت دلش خواست و مایل به اجرا بود، قانون گذاری کنیم؟ این توهین به مجلس است.

پژمان فر توجه به اشتغال و تولید را از دیگر نقاط قوت لایحه بررسی شده در کمیسیون تلفیق عنوان کرد و اظهار داشت: دولت به دلیل گرفتار کردن خود به برجام کمتر به زمینه سازی برای اشتغال و معیشت توجه کرده بود؛ مشوق های در نظر گرفته شده در این برنامه برای بخش تولید، نجات بخش کشور برای خروج از رکود و بیکاری است.

رئیس کمیسیون فرهنگی همچنین با اشاره به توجه ویژه لایحه برنامه ششم به مسائل فرهنگی گفت: دولت در بخش فرهنگی تنها دو ماده را در این لایحه آورده بود؛ آیا اضافه کردن بندهای به برنامه در حوزه فرهنگ نشانه ضعف آن است؟

وی افزود: توجه به فضای مجازی که به گفته رهبر انقلاب برای برخی جوانان تبدیل به جهنم شده است، تقویت فرهنگ عمومی و ارتقای شاخص های آن، توسعه فعالیت های مسجدمحور به عنوان عالی ترین کانون فرهنگی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در همه بخش ها از دیگر نکات مثبت در لایحه برنامه ششم است.