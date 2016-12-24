چهارمین دوره مسابقات جلسات قرآنی شهر تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات سراج به منظور تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی با فراهم‌سازی رقابتی سالم در سطح محلات ، تشکیل و ارتقای اطلاعات قرآنی استادان و شاگردان ممتاز جلسات، شناسایی استعدادهای قرآنی، بهره‌گیری از توانمندی‌های استادان قرآنی مناطق، حمایت و پشتیبانی جلسات قرآنی توسط سازمان فرهنگی هنری و تشکیل ستاد حمایتی از آنان، زمینه‌سازی انس و الفت شهروندان با قرآن کریم و گسترش مفاهیم قرآنی، برگزار می‌شود.

این دوره از مسابقات برای پنج گروه سنی ۴ تا ۶ سال، اول تا سوم ابتدایی، زیر ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال در نظر گرفته شده و علاقه‌مندان تا سی ام دی ماه جاری فرصت دارند به فرهنگسرای خاتم(ص)، مرکز رشد کودک و مادر ، خانه فرهنگ امام علی (ع)، کتابخانه ۱۵ خرداد، کتابخانه قائم(عج)، کتابخانه فجر، کتابخانه بوستان نرگس و کتابخانه شهدای محله بهداشت مراجعه و ثبت نام کنند.

مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات از ۳۰ دی ماه تا ۱۵ بهمن و مرحله نهایی آن برای خواهران ۲۸ بهمن و برای برادران ۲۹ بهمن برگزار می‌شود. همچنین جوایز در نظرگرفته شده برای این مسابقات به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شود. جایزه عمومی برای تمام شرکت‌کنندگان دوره مقدماتی و نهایی است و جایزه ویژه نیز به ۵ نفر از هر رشته و گروه سنی و جنسی اهدا خواهد شد.

این مسابقات در رشته‌ قرائت تحقیق در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال با محتوای سوره‌های انبیاء و مؤمنون و در رده سنی بالای ۱۸ سال براساس سوره‌های هود، یوسف و رعد برگزار می شود.

چهارمین دوره مسابقات سراج در رشته قرائت ترتیل در سه مقطع و در دو سطح مبتدی و پیشرفته در گروه‌های سنی زیر ۱۲ سال براساس سوره حجر، ۱۲ تا ۱۸ سال در سطح مبتدی براساس سوره مؤمنون و در سطح پیشرفته، براساس سوره‌های عنکبوت، روم و لقمان و در گروه سنی بالای ۱۸ سال در سطح مبتدی سوره نساء و انعام و در سطح پیشرفته در ۱۰ جزء دوم قرآن میزبان شرکت کنندگان است. همچنین این مسابقات در رشته حفظ در گروه سنی در رده سنی چهار تا شش سال براساس ۲۲ سوره آخر قرآن از سوره ضحی تا ناس و اول تا سوم ابتدایی براساس ۲۸ سروه آخر قرآن از سوره‌های اعلی تا ناس برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می توانند به مراکز مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۸ که نشانی و اطلاعات آنها در http://khatam.farhangsara.ir/آمده است مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۲۰۷۰۶۸ تماس بگیرند.