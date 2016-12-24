تامین ۱۰۰درصد پنبه مورد نیاز کشور در داخل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزارجریبی گفت: پیشبینی میکنیم تا پایان برنامه ششم توسعه، ۷۰ درصد پنبه مورد نیاز کشور در داخل تولید شود.
وی، پیشبینی تولید این محصول در پایان برنامه ششم توسعه را ۲۹۲ هزار تن و عملکرد تولید را ۲۸۹۴ کیلوگرم در هکتار عنوان کرد.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی افزود: سطح زیر کشت پنبه در برنامه ششم توسعه به ۱۰۰ هزار هکتار خواهد رسید.
وی، توسعه کشت نشایی را یکی از راهکارهای افزایش تولید پنبه در کشور دانست و اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه از ۱۰۰ هزار هکتار پیشبینی سطح زیر کشت پنبه، ۴۰ هزار هکتار کشت نشایی و ۶۰ هزار هکتار کشت مستقیم انجام خواهد شد.
هزارجریبی ادامه داد: هم اکنون در شش استان کشور نزدیک به ۶ هکتار کشت نشایی به صورت الگویی داریم که از این سطح، حداکثر بهرهوری را برای ترویج، آموزش و اطلاعرسانی انجام دادهایم.
مجری طرح پنبه معاونت امور زراعت با اشاره به اینکه در استانهای گلستان، خراسان رضوی، فارس، اردبیل، قم و خراسان جنوبی کشت نشایی به صورت الگویی انجام میشود، گفت: در این استانها نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش عملکرد تولید در مقایسه با کشت مستقیم بذر داشتهایم.
وی، کاهش هزینههای تولید پنبه را یکی از برنامههای معاونت امور زراعت عنوان کرد و اذعان داشت: ایجاد بانک نشاء به صورت متمرکز توسط بخشخصوصی، تهیه ماشینهای نشاکار و استفاده از خاکهای معمولی هزینه تولید پنبه را کاهش میدهد.
هزار جریبی، توسعه کشت حفاظتی را از دیگر برنامهها برای افزایش تولید این محصول عنوان و تصریح کرد: سال گذشته ۲۵۰۰ هکتار کشت حفاظتی پنبه داشتیم و امسال کشت حفاظتی در ۴ هزار هکتار از اراضی اجرا شده؛ ضمن اینکه نزدیک به ۸ هزار هکتار هم کشت کم خاکورزی صورت گرفته است.
وی با بیان این که کشاورزان به توسعه کشت این محصول اعتقاد دارند، گفت: ما با برنامهریزیهای انجام شده، تلاش میکنیم اعتقاد کشاورزان به مرحله اجرا برسد.
هزار جریبی، افزود: در این راستا قصد داریم از طریق نشستها و مذاکره با صنعت نساجی، مسائل بازرگانی پنبه را برطرف کنیم و ارتباط صنعت و تولید را بهبود ببخشیم.
وی اضافه کرد: ما به دنبال آن هستیم که زنجیره تولید نساجی از کشت پنبه تا تهیه پوشاک در داخل کشور به منظوراشتغالزایی ایجاد شود.
هزارجریبی اظهار داشت: پنبه مانند کلزا از گیاهانی است که در تناوب با محصولات استراتژیک مانند گندم است و در تولید این محصولات، تأثیر میگذارد.
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