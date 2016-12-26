بدون شعار، پیگیر حقوق های نجومی هستیم/ پرونده فتنه ۸۸ مفتوح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن سالروز میلاد عیسی مسیح(ع) به همه هموطنان مسیحی، مسیحیان سراسر جهان و مسلمانان تصریح کرد: حضرت مسیح (ع) از انبیاء اولوالعزمی است که در قرآن کریم مورد احترام قرار گرفته و در جای جای قرآن به تعالیم ایشان و همچنین اوصاف والده مقدسه شان اشاره شده است.

رئیس دستگاه قضایی گفت: این معجزه بزرگ الهی است که کودکی در گهواره به سخن می‌آید که انی عبدالله، که من بنده خدا هستم، اولین سخنش هم عبودیت حق است و این ماجرا همه‌اش از معجزات الهی است که خداوند در آیات متعدد قرآن به آن اشاره فرموده است.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین افزود: دعوت حضرت عیسی (سلام الله علیه) دعوتی بود که همه انبیاء الهی داشتند، آن عبودیت نسبت به حق بود و اینکه این صراط مستقیم الهی است یعنی توحید محض، در سوره آل عمران هم همینطور بعد از اینکه آن معجزات را فرمود بعد فرمود «ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط المستقیم» دعوت انبیاء الهی فرق نمی‌کند همه دعوت است به تسلیم نسبت به حق و عبودیت نسبت به حق و آن صراط مستقیم الهی است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقامات حضرت مریم (س) و نحوه رشد و ترقی او به آیه شریفه «فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَکَفَّلَهَا زَکَرِیَّا کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّی لَکِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ» از سوره آل عمران اشاره کرد و افزود: بر اساس این آیه خداوند ذات حضرت مریم(س) را پذیرفته و به او رشد نیکویی عطا کرده است.

حکام غرب پیرو واقعی حضرت مسیح (ع) باشند

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اوصاف حضرت مریم(س) و معجزات حضرت عیسی مسیح(ع) که در قرآن کریم آمده است، مقام والای آنان را مورد توجه قرار داد و به طرح این پرسش پرداخت: حکام، سلاطین و رهبران دنیای غرب در کشورهای مسیحی چه قدر از تعالیم حقیقی این نبی گرامی و مسیر ایشان و والده مقدسه اش تبعیت می کنند؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کشتارهای امروز در نقاط مختلف جهان توسط مدعیان پیروی از حضرت مسیح(ع) و توطئه های شوم برای به خاک و خون کشیدن مردم بی گناه و حمایت از این قتل های نا بحق هیچ سنخیتی با تعالیم الهی این پیامبر بزرگوار ندارد، اظهار کرد: جشن گرفتن میلاد حضرت مسیح(ع) برای تکریم ایشان امر مطلوبی است اما همزمان قتل عام مردم در نقاط مختلف جهان و توطئه چینی برای به خاک و خون کشیدن مردم هیچ تناسبی با این جشن ها و مراسم ندارد لذا امروز می بینیم که رفتار و کردار مدعیان مسیحیت با تعالیم این نبی گرامی فاصله زیادی دارد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین افزود: این کشتارهایی که در جاهای مختلف دنیا مرتکب می‌شوند، این قتل‌های نابحقی که مرتکب می‌شوند اینها جزو تعالیم حضرت مسیح است؟ بمبارانهای وحشتناکی که در یمن با چراغ سبز آنها،‌ با سلاح‌های آنها، با حمایت‌های آنها صورت می‌گیرد آیا با تعالیم حضرت مسیح است؟

آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد روزی برسد که تعالیم پیامبران که اصل و اساس آن توحید و عبودیت است بر همه جا مسلط و مسیطر باشد.

اگر حماسه ۹دی خودجوش نبود، نظام زیان بسیاری می دید

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یوم الله ۹ دی، آن را حماسه ای مردمی و آگاهانه توصیف کرد و گفت: اگر این حماسه آگاهانه با حضور خودجوش مردم بصیر نبود، کشور و نظام زیان های بسیار بیشتری را متحمل می شد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: ادعای ما علیه فتنه گران این است که با فتنه ۸۸ خسارات عظیمی را به کشور وارد کردند، فرصت های زیادی را از بین بردند و بالاتر و بدتر از همه اینکه با نشان دادن چراغ سبز به دشمنان موجب تشدید فشارها و تحریم ها شدند و دشمن را به دخالت در امور داخلی کشور و چشم طمع دوختن به آن تشویق و ترغیب کردند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ گاه هلهله دشمنان در سال ۸۸ را فراموش نخواهیم کرد، افزود: خوشبختانه مردم بصیر ما از برخی مسئولان نیز سبقت گرفتند و با حضور آگاهانه خود در روز ۹ دی، بساط فتنه را بر چیدند.

پرونده فتنه ۸۸مفتوح است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی ایراد می گیرند که چرا همچنان به موضوع فتنه می پردازیم، اظهار کرد: پرونده فتنه هنوز هم گشوده است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. البته باید بدانیم فتنه های بیشتر و پیچیده تری از سوی دشمن طراحی می شود که اگر فتنه گذشته را مورد واکاوی، تحلیل و بررسی دقیق قرار ندهیم نمی توانیم با فتنه های آینده مقابله کنیم.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که چرا برخی می خواستند با زور و خارج از چارچوب های قانون، قدرت را غصب کنند. آنها با ادعای صیانت از آرای مردم و دموکراسی، تلاش داشتند که رای مردم را پایمال و از بالای سر قانون اساسی عبور کنند. وجه فتنه گرانه آنان این بود که منویات خودکامانه خود را به عنوان صیانت از رای و نظر مردم جا می زدند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه فتنه ۸۸ با اعتماد دو طرفه مردم و نظام خنثی شد، تصریح کرد: امروز دشمنان با تجربه ای که در فتنه ۸۸ کسب کرده اند به دنبال وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی هستند که این امر بصیرت بیشتری را از سوی مردم و مسئولان می طلبد.

رئیس قوه قضاییه با یادآوری نکاتی از دوران مسئولیت خود در شورای نگهبان طی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ اظهار کرد: آن زمان بنده در شورای نگهبان حضور داشتم. به همین افرادی که مدعی تقلب بودند گفتیم ۱۰ تا ۱۵ درصد صندوق ها را به صورت تصادفی بازشماری خواهیم کرد، اگر آن چه شما مدعی آن هستید پدید آمد، همه صندوق ها را باز شماری می کنیم.

سران فتنه تقلب را قبول نداشتند

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به جلسه نمایندگان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: بنده در آن جلسه به عنوان نماینده شورای نگهبان حضور داشتم. برخی نمایندگان سران فتنه به صراحت گفتند قبول داریم که تقلبی در کار نبوده اما در مورد برخی ساز و کارها بحث داریم. حال ببینید که این افراد با چه شعاری کار را به فتنه کشاندند و بعد گفتند تقلبی در کار نبوده است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم واکاوی و تحلیل فتنه ۸۸ از سوی مورخین و سیاسیون اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخص ها در بصیرت افزایی مردم، رهنمودها و رهبری های حکیمانه مقام معظم رهبری بود که مسیر را با تیزبینی، فکر بلند و دور اندیشی خود برای مردم روشن کردند. امیدواریم که این بصیرت روز به روز در میان مردم و مسئولان افزایش یابد.

بدون شعار پرونده حقوق های نجومی را پیگیری می کنیم

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده حقوق های نجومی تصریح کرد: امروز توقع و انتظار مردم از دستگاه قضایی، رسیدگی قاطع و سریع به این پرونده است و ما هم اعلام می کنیم که به دور از هر گونه شعار، هیاهو و جانبداری همانند سایر پرونده ها به آن رسیدگی خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به شبهه ای که از سوی برخی پیرامون صلاحیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به مسایل مالی قوه مجریه مطرح شده است گفت: بررسی عملکرد مالی قوه مجریه به معنای تفریغ بودجه، قطعاً کار قوه قضاییه نیست اما نباید خلط مبحث کرد زیرا رسیدگی به اتهامات مالی و گزارش ها در این زمینه، وظیفه قوه قضاییه در مراجع مختلف آن است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: فعلا عده ای به عنوان متهم در این پرونده حضور دارند البته ممکن است برخی هم مجرم نباشند چون طبق مصوباتی این حقوق و مزایا را دریافت کرده اند اما به هر حال اگر مبالغ اضافی را باز نگردانند عملشان مصداق تصرف در اموال عمومی است و از سوی دیگر بعضی از این موارد مصداق اکل مال به باطل است که یک عنوان شرعی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی در رسانه ها مطرح کرده اند که این حقوق ها در همه قوا از جمله قوه قضاییه نیز پرداخت می شده است، تاکید کرد: به صراحت اعلام می کنم که این ادعا خلاف واقع است و ما چنین حقوق هایی نداریم. البته اینکه یک قاضی با ۴۰ سال سابقه حقوق و مزایایش از سایر قضات یا کارکنان دستگاه قضایی بیشتر باشد امری طبیعی است زیرا ما در مورد کارکنان دولت نیز نگفتیم آن مهندسی که در دمای ۵۰ درجه روی سکوی نفتی مشغول کار است یا آن مدیر متخصص و پزشک جراح، نباید حقوق بالاتری داشته باشد بلکه بحث ما بر سر پرداختی های غیر متعارف به افرادی است که نه تنها تخصص چندانی ندارند بلکه با صرف زمان کم، حقوق و مزایای نجومی دریافت می کنند. به عنوان مثال بر حسب گزارش‌های موجود، افرادی هستند که در ازای سفری که هرگز نرفته اند یا جلسه ای که اصلا در آن حضور نداشته اند، وجوه غیر متعارف گرفته اند.

رئیس قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه ما هم به هیچ عنوان تمایلی به اطاله رسیدگی نداریم ابراز امیدواری کرد که این پرونده روند قانونی خود را با سرعت متعارف در دادستانی و سایر مراجع قضایی طی کند تا انتظارات به حق مردم در این زمینه برآورده شود.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.