عملیات گسترده کشف و شناسایی الکترونیکی هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین مرحله از رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۷، انواع سامانه‌ها، ادوات و تجهیزات موشکی، توپخانه‌ای، راداری، شنود الکترونیکی، ارتباطی و دیده‌بانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) ارتش که در منطقه عمومی رزمایش گسترش یافته بودند در مواضع از پیش تعیین شده استقرار یافتند.

امیر عباس فرج پور علمداری سخنگوی رزمایش در این خصوص افزود: در این مرحله از رزمایش با استفاده از رادارهای تاکتیکی و بومی و پست های سیار شبکه دیده بانی بصری، سامانه های شنود زمین پایه و هواپایه در محور های نفوذی؛ نسبت به تأمین اِشرافیت اطلاعاتی مورد نیاز برای مراکز تصمیم گیری از جمله قرارگاه تاکتیکی رعد پدافند هوایی اقدام شد.

فرج پور تصریح کرد: استفاده از سامانه های جمع آوری اطلاعات هوایی توسط پروازهای گشت و شناسایی الکترونیک و تصویربرداری هوایی از اهداف مورد نظر در دریا توسط پهپاد های شناسایی و انجام عملیات روانی پیش دستانه در مقابل عملیات روانی دشمن، تمرین مدیریت بحران در برابر جنگ های نوین (ش. م.ه) و سامانه های سایبری و جنگالی از دیگر اقدامات انجام شده در این مرحله از رزمایش مورد ارزیابی و تمرین قرار گرفت.

وی همچنین افزود: انجام ماموریت های حساس تاکتیکی و کنترل عملیاتی انواع سامانه های بومی ارتباطی و موشکی ارتفاع کوتاه، متوسط و بلند و هدایت یکان های تحت امر برابر ماموریت های ابلاغی توسط افسران جوان مستقر در قرارگاه تاکتیکی حضرت علی اکبر (ع) که به منظور ارتقای سطح مهارت ها و انتقال تجربیات پیشکسوتان به نیروهای جوان پدافند هوایی در منطقه عمومی رزمایش تشکیل شده، یکی از محورهای قابل توجه در این مرحله از رزمایش است.