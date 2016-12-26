حماس سفر خاخام های صهیونیست به بحرین را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای عادی سازی روابط میان منامه و تل آویو را محکوم کرد.

در همین راستا، حماس در این بیانیه تاکید کرده است: حماس ضمن ابراز تعجب از اقدام گروهی از شخصیت ها و تاجران کشور بحرین در استقبال از یک هیات صهیونیستی تندرو و نژادپرست و پایکوبی خفت بار و اهانت آمیز با اعضای این هیات تاکید می کند که این اقدام شدیدا محکوم است و در شرایطی صورت می گیرد که دامنه همبستگی محافل بین المللی با مساله فلسطین و حمایت آنها از حقوق حقه فلسطینیان گسترش یافته و همچنین جنبش های بین المللی تحریم رژیم صهیونیستی نیز افزایش یافته است.

حماس همچنین تصریح کرده است: ما این اقدام را اهانت به خود کشور بحرین و تمامی فرزندان امت اسلام و جریحه دار کردن احساسات ملت فلسطین می دانیم. زیرا صهیونیست ها هر روز در برابر دیدگان مردم جهان جنایاتی را علیه ملت فلسطین مرتکب می شوند.

حماس در پایان بیان کرده است: از کشور بحرین و دیگر کشورهای عربی و اسلامی درخواست می کنیم که تمامی شیوه های عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی را متوقف سازند.

گفتنی است، همزمان با واکنش علمای بحرین به تحرکات دولت این کشور برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، هیأتی از خاخام‌های جنبش «حباد» اواخر هفته گذشته به بحرین سفر کرده و در آنجا جشن عید یهودی «حانوکاه» (نور) را برگزار کردند.