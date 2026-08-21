امینی: مساجد باید به مرجع فرهنگی و اجتماعی مردم تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه های نماز جمعه بردسکن با گرامیداشت روز جهانی مسجد اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) مسجد را پایگاه مسلمانان قرار دادند و امروز نیز باید از ظرفیت مساجد در امور فرهنگی، تربیتی و اجتماعی بهره بیشتری گرفته شود.

امام جمعه بردسکن با اشاره به وجود ۲۱۴ باب مسجد در شهرستان بردسکن افزود: از این تعداد حدود ۱۴۳ مسجد فعال و ۷۶ مسجد جامع هستند، اما تعداد ائمه جماعت شهرستان پاسخگوی نیاز موجود نیست؛ بنابراین خانواده‌ها باید فرزندان مستعد خود را برای فراگیری علوم دینی و حضور در حوزه‌های علمیه تشویق کنند.

وی همچنین با قدردانی از حضور مردم در برنامه‌ها و مراسم‌های مذهبی و اجتماعی گفت: مسئولان نیز باید در کنار مردم حضور پررنگ‌تر و مؤثرتری داشته باشند و نسبت به مطالبات و دغدغه‌های آنان بی‌تفاوت نباشند.

امینی با اشاره به ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، تلاش دانشمندان، نخبگان و جوانان کشور در تقویت توان دفاعی را ارزشمند دانست و گفت: صنعت دفاعی کشور حاصل تلاش نخبگان و جوانان و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب است و باید توان دفاعی کشور به سطحی برسد که هیچ دشمنی چشم طمع به ایران اسلامی نداشته باشد.

امام جمعه بردسکن همچنین سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، هفته دولت و تقارن آن با هفته وحدت را گرامی داشت.