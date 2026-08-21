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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

صانعی: اقتصاد کشور نیازمند آرایش جنگی است

صانعی: اقتصاد کشور نیازمند آرایش جنگی است

یزد - امام‌جمعه اشکذر با تأکید بر ضرورت آرایش جنگی در اقتصاد، گفت: همان‌گونه که در برابر جنگ نظامی نیازمند آرایش دفاعی هستیم، در جنگ اقتصادی نیز باید متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر صانعی، ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه اشکذر، با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن، اظهار کرد: کشور نیازمند آرایش اقتصادی متناسب با شرایط جنگی است و باید با تسهیل تجارت و رفع موانع اداری، ظرفیت‌های بخش خصوصی را به میدان بیاوریم.

وی با انتقاد از ناهماهنگی در حکمرانی اقتصادی، تصریح کرد: تصمیم اقتصادی هرچقدر هم درست باشد، اگر در زمان نامناسب و بدون اقناع مردم اجرا شود، آثار منفی خواهد داشت؛ نباید با تصمیمات نابجا و غافلگیرکننده، دل مردم را خالی کرد.

امام‌جمعه اشکذر با بیان اینکه مبارزه با رانت و فساد از اهداف دولت اسلامی است، افزود: مردم باید آثار عدالت را در اقتصاد ببینند و منافع ملی نباید در اختیار گروه‌ها و افراد خاص قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام صانعی در پایان با اشاره به لزوم اصلاحات تدریجی، خاطرنشان کرد: اصلاح اقتصاد نیازمند زمان است و قرار نیست یک دولت تمام زخم‌های انباشته‌ شده طی سال‌ها را یک‌باره درمان کند؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت برای شرایط اضطراری و بلندمدت برای اصلاح ساختارها، اقتصاد کشور را به مسیر پایدار بازگرداند.

کد مطلب 6923014

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