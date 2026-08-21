صانعی: اقتصاد کشور نیازمند آرایش جنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر صانعی، ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه اشکذر، با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن، اظهار کرد: کشور نیازمند آرایش اقتصادی متناسب با شرایط جنگی است و باید با تسهیل تجارت و رفع موانع اداری، ظرفیت‌های بخش خصوصی را به میدان بیاوریم.

وی با انتقاد از ناهماهنگی در حکمرانی اقتصادی، تصریح کرد: تصمیم اقتصادی هرچقدر هم درست باشد، اگر در زمان نامناسب و بدون اقناع مردم اجرا شود، آثار منفی خواهد داشت؛ نباید با تصمیمات نابجا و غافلگیرکننده، دل مردم را خالی کرد.

امام‌جمعه اشکذر با بیان اینکه مبارزه با رانت و فساد از اهداف دولت اسلامی است، افزود: مردم باید آثار عدالت را در اقتصاد ببینند و منافع ملی نباید در اختیار گروه‌ها و افراد خاص قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام صانعی در پایان با اشاره به لزوم اصلاحات تدریجی، خاطرنشان کرد: اصلاح اقتصاد نیازمند زمان است و قرار نیست یک دولت تمام زخم‌های انباشته‌ شده طی سال‌ها را یک‌باره درمان کند؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت برای شرایط اضطراری و بلندمدت برای اصلاح ساختارها، اقتصاد کشور را به مسیر پایدار بازگرداند.