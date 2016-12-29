«خداحافظ رفیق» از عکس ها و تصاویر یک روحانی شهید ساخته شد

بنیامین رحیمی فیلمساز عرصه فیلم کوتاه که شب گذشته ۸ دی ماه در مراسم افتتاحیه هفتمین دوره جشنواره فیلم «عمار» موفق به کسب فانوس بخش «فیلم ما» برای «خداحافظ رفیق» شد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این فیلم گفت: «خداحافظ رفیق» یک فیلم کوتاه حدود ۹ دقیقه ای است، البته باید بگویم هنگامی که این فیلم را می ساختم به یاد نداشتم که پیش از این فیلمی با همین عنوان ساخته شده است. در واقع ایده اصلی انتخاب این نام این بود که پایان فیلم من با یک متن تلگرامی که جمله خداحافظ رفیق بود به پایان می رسد و همین موضوع باعث شد چنین نامی را برای آن برگزینم.

وی با اشاره به موضوع این فیلم عنوان کرد: من دانشجوی رشته پزشکی از دانشگاه شیراز هستم اما زمانی که به اردوهای جهادی می رفتیم با یک روحانی ۲۳ ساله به نام حاج آقا بیاتی زاده که مبلغ دینی بود، آشنا شدم و دوستی ما از شهریور امسال که دوباره به این اردوها رفته بودیم شکل گرفت. او محرم امسال برای کارهای تبلیغاتی به سوریه رفته بود که شهید شد. من پیشتر از او عکس ها و فیلم هایی داشتم که با استفاده یکی از اپلیکیشن های گوشی ام آن ها را باهم ترکیب کردم و یک فیلم کوتاه ساختم. در واقع این فیلم حاصل دلتنگی ها و خاطرات من از این روحانی بود.

رحیمی بیان کرد: «خداحافظ رفیق» در واقع روایت گوشه کوچکی از زندگی حاج آقا بیاتی زاده است، هنگامی که من دلتنگ او می شدم و به عکس ها و تصاویرش نگاه می کردم خاطرات او برایم زنده می شد و همین موضوع دستمایه ساخت این اثر شد این را هم باید بگویم که من «خداحافظ رفیق» را تنها در ۱۲ ساعت ساختم.

وی در پایان با اشاره به مردمی بودن جشنواره فیلم «عمار» عنوان کرد: جشنواره فیلم «عمار» مسایل انقلابی را در دستور کار خود قرار داده و مردمی ترین جشنواره ای است که من تاکنون دیده ام حتی نحوه اکران آثار آن که در مساجد و مدارس انجام می شود این نکته را نشان می دهد که بیش از هر چیزی به مردم توجه دارد. قرار دادن بخش «فیلم ما» هم در جشنواره «عمار» ایجاد فرصتی برای فیلمسازان آماتور است و به آنها انگیزه می دهد.