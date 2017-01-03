به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه ستاد خبری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر طبق سنت حسنه سال گذشته مبنی بر برگزاری نشست‌های خبری تعدادی از گروه های شرکت کننده در جشنواره، برنامه از قبل تنظیم شده ای را در بخش تلفیقی امسال هم تدارک دیده است، اما حضور نمایندگان سه گروه از چهار گروه اعلام شده در روز اول نشست ها نشان داد که آنها نه حرف تازه ای برای گفتن دارند و نه از انگیزه لازم برای حضور در یک نشست رسانه ای برخوردارند.

گروه های «داماهی»، «بمرانی» و «کیان پورتراب» مجموعه هایی بودند که طبق برنامه اعلام شده ستاد خبری می بایست روز سه شنبه ۱۴ دی ماه نشست رسانه ای خود را برگزار کنند. البته پیش از این قرار بود گروه «کماکان» نیز در این برنامه ها حضور داشته باشد که به دلیل بروز برخی از مشکلات اداری برای گروه که ارتباطی هم با جشنواره نداشته است، در این نشست حضور پیدا نکردند.

این نشست ها در حالی برگزار شد که به نظر می آمد نمایندگان گروه ها نه انگیزه چندانی برای شرکت در نشست داشتند و نه سعی داشتند پیرامون رپرتوار کنسرت هایشان در ایام جشنواره توضیحات کاملی را در اختیار اهالی رسانه که به احترام آنها در نشست حضور داشتند، ارائه دهند. همچنین معدود خبرنگارانی که درباره فضای موجود کنسرت ها سوالاتی را با نمایندگان این گروه ها در میان گذاشتند آنها با بی میلی به سوالات آنها پاسخ دادند.

به هر حال به نظر می آید با توجه به اهمیت و منزلت جشنواره موسیقی فجر به عنوان مهم ترین رویداد موسیقایی کشور، لازم است ستاد برگزاری جشنواره شرایطی را فراهم کند که نشست های رسانه ای در وقتی کوتاه اما مفید و موثر برای اهالی رسانه برگزار شود، چراکه تجربه‌ای که امروز پشت سر گذاشته شد موجب کاهش اعتبار رسانه ای جشنواره خواهد شد.

طبق برنامه اعلام شده از سوی ستاد خبری جشنواره موسیقی فجر روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه میلاد درخشانی، گروه «کاکو بند» و کاوه آفاق و روز شنبه ۱۸ دی آریا عظیمی نژاد، اشکان خطیبی و حجت اشرف زاده نشست های رسانه ای خود را برگزار می کنند.