زخم بی توجهی بر تن باغ وحش ارومیه/ بازدید کننده ها آزار می رسانند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها- سکینه اسمی- مجموعه باغ وحش ارومیه در ۲۰ کیلومتری بزرگراه ارومیه در وسعت ۳۰ هکتار با استقرار ۱۰۰ حیوان از ۸۵ نوع ایجاد شده است. مجموعه‌ای که تا چند روز قبل از انتقادهای صریح رسانه‌ها از وضع نامناسب حیوانات آن چندان برای همه مردم ارومیه شناخته شده نبود.

هنوز بخش‌های زیادی از این مجموعه وسیع در دست ساخت و احداث است بخش‌هایی که قرار است تسهیلات مورد نیاز به همراه حمایت‌های مسئولان محقق شود و تبدیل به یک محیط جذاب، دیدنی با تمامی امکانات تفریحی، رفاهی و گردشگری شود.

باغ وحش ارومیه با آن چیزی که در تلویزیون و تصوراتم از باغ وحش‌ها دیده و داشتم فرق می‌کند. محیطی بسیار بزرگ و بکر که هنوز بخش‌های زیادی از آن دست نخورده باقی مانده است و بیشتر به طبیعتی و محوطه ای باز می ماند که عده ای از حیوانات با توجه به شرایط خاص در درون محیط های بسته نگهداری می شوند.

حیواناتی که بی هیچ ترتیب، قاعده و اصولی در کنار هم در قفس و محیط‌های مخصوص به خود قرار گرفته اند. مارال در کنار شترها، خوک در کنار اردک و گرگ و سگ و... در کنار هم.

به تصورم که اطلاعات کمی از حیوانات دارم به دلیل بارش سنگین برف در چند روز اخیر حیوانات زیادی سردشان بود و گرسنه اما اکبرزاده مدیرمجموعه در برابر سوالم گفت: حیوانات به خصوص حیواناتی که پر و پشم دارند کمتر احساس سرما می‌کنند.

در مجموعه باغ وحش ارومیه، حدود ۱۰۰ قلم حیوان از ۸۵ نوع نگهداری می‌شود بدون هیچ مقدمه‌ای شروع به روند راه اندازی مجموعه و سختی‌هایی که در این راه داشته است می‌کند و مداوم از رسانه‌هایی که روزهای اخیر مجموعه را بدون بازدید مورد انتقاد قرار داده‌اند گلایه مند است. ادامه صحبت‌ها را در دفتر کارش پی می‌گیریم و در انتها حین بازدید از حیوانات نیز ادامه می‌دهیم.

وی با بیان اینکه مجموعه توریستی باغ وحش در خصوص وسعت، نقشه و طرح در شمالغرب کشور بی نظیر است و حتی می‌توان آن را در تمام کشور نیز بی رقیب دانست و افزود: در این مجموعه بی نظیر، حدود ۱۰۰ قلم حیوان از ۸۵ نوع نگهداری می‌شود که نیازهای زیستی هر کدام از آنها با یکدیگر متفاوت است.

مدیر باغ وحش ارومیه با اشاره به جزئیات حیوانات جمع آوری شده در این باغ وحش ادامه داد: نوع شتر دو کوهانه بیش از دو تنی که در این باغ وحش وجود دارد به دلیل نژاد و هیکل آن در خاورمیانه بی نظیر است و شیر نگهداری شده در این باغ وحش نیز در کشور از نظر جثه و هیکل، حرف اول را می زند و قابل قیاس با حیوانات مشابه خود در باغ وحش‌های دیگر کشور نیست.

با عشق وافری به حیوانات غذا می‌دهد و از علاقه شدیدش به حیوانات می‌گوید و معتقد است این مجموعه ظرفیت عظیمی برای استان است پتانسیلی که برای رسیدن به استانداردهای موجود نیاز به حمایت مادی و معنوی مسئولان و مردم دارد.

عملیات اجرایی باغ وحش ارومیه سال ۸۶ آغاز شده است

مدیرباغ وحش ارومیه با بیان اینکه ایده اولیه راه اندازی باغ وحش در سال ۸۱ در زمینی به وسعت ۱۰۰ هکتار مطرح شد، به خبرنگار مهر گفت: در همان سال با همراهی مشاور رئیس جمهور وقت از محل طرح طوبی با خرید زمینی به وسعت ۳۰ هکتار فاز اجرایی آن آغاز شد.

اکبرزاده با بیان اینکه پس از یک وقفه از سال ۸۱ تا سال ۸۶ پس از طی مراحل قانونی و با خرید ۲۳.۵ هکتار زمین عملیات اجرایی ساخت باغ وحش کنونی ارومیه آغاز شد، افزود: برای راه اندازی این مجموعه با مساعدت استانداری، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به همراه فرمانداری ارومیه تسهیلاتی به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان اخذ شد.

وی ادامه داد: متاسفانه این میزان اعتبار جوابگوی ساخت باغ وحش با استانداردهای روز نبود و برای اتمام ساخت مجموعه از تمامی اندوخته‌های شخصی‌ام نیز بهره بردم ولی باز به دلیل شرایط اقتصادی موجود کشور نتوانستیم به صورت کامل مجموعه را به بهره برداری برسانم.

اکبرزاده اظهارداشت: در این راستا مجدد درخواست اخذ تسهیلات بانکی کرده‌ام که با گذشت سالهای زیاد هنوز موفق به اخذ آن نشده و همچنان منتظر حمایت‌های ویژه مسئولان استان در این خصوص هستم.

۱۰۰ حیوان در مجموعه باغ وحش ارومیه نگهداری می‌شود

مدیرمجموعه باغ وحش ارومیه با اشاره به اینکه هم اکنون یکصد نوع حیوان در این مجموعه نگهداری می‌شود گفت: تمامی این حیوانات با استفاده از مجوز و تاییدات حفاظت محیط زیست و با نظارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان وارد مجموعه شده‌اند.

وی در خصوص انتقادات به روند نگهداری حیوانات در این مجموعه طی هفته‌های اخیر افزود: هم اکنون تمامی حیواناتی که در این مجموعه نگهداری می‌شوند کوچکترین مشکلی ندارند همه آنها دارای شناسنامه بوده و در صحت کامل قرار دارند.

اکبرزاده با بیان اینکه تنها مشکل مجموعه باغ وحش ارومیه و حیوانات آن بی اعتنایی و عدم حمایت مسئولان استانی است، افزود: اگر حیوانات این مجموعه از تمامی حیواناتی که در این مجموعه نگهداری می‌شوند کوچکترین مشکلی ندارند همه آنها دارای شناسنامه بوده و در صحت کامل قرار دارند گرسنگی در حال تلف شدن هستن یا مشکل حاد دارند چرا سالهاست در این مجموعه سالم و سرزنده هنوز زندگی می‌کنند؟

وی با گلایه از انتقادهای غیراصولی برخی رسانه‌ها از مجموعه باغ وحش ارومیه گفت: بیش از ۹ سال از فعالیت این مجموعه می‌گذرد در این مدت کسی در مجموعه و بنده را نزده تا بپرسد در چه وضعی قرار داریم. آیا نیازمند حمایت هستیم یا نه؟ بدون حضور در مجموعه و رویت حیوانات آن چگونه ادعای شکنجه، مریضی و گرسنگی حیوانات را دارند؟

اکبرزاده با اشاره به اینکه اکثر حیوانات این مجموعه سالهاست در این مکان زندگی می‌کنند، گفت: اگر با این حیوانات بدرفتاری می‌شود؟ اگر به آنها غذای کافی داده نمی‌شد چطور این حیوانات تاکنون سرحال و زنده مانده‌اند؟

تنها مشکل باغ وحش ارومیه زیباسازی مجموعه است

مدیرمجموعه باغ وحش ارومیه با بیان اینکه این مجموعه عاری از مشکل و اشتباه نیست، عنوان کرد: هم اکنون تنها مشکل باغ وحش ارومیه بی توجهی و عدم حمایت مسئولان استان و نیز بحث زیباسازی فضای باغ وحش است.

وی با اعلام اینکه مجموعه باغ وحش ارومیه به لحاظ وسعت و بزرگی تنها مجموعه باغ وحش کشور به شمار می‌رود، عنوان کرد: به دلیل وسعت و بزرگی باغ وحش ارومیه، هزینه‌های بالای نگهداری و خوراک حیوانات قادر به تأمین هزینه‌های زیباسازی مجموعه نیستم.

اکبرزاده با بیان اینکه به دلیل وضع موجود اقتصادی کشور، نبود بازدید کننده و عدم حمایت مسئولان استانی به تنهایی قادر به اداره باغ وحش ارومیه نیستم، افزود: برای استانداردسازی مجموعه تقاضای تسهیلاتی به مبلغ ۲.۵ میلیارد کرده‌ام که در کارگروه میراث فرهنگی استان به تصویب رسیده و برای امضا به استانداری آذربایجان غربی ارسال شده است.

وی یاد آور شد: همچنین طی رایزنی‌های انجام شده در راستای استاندارد سازی مجموعه و حل مشکلات مالی آن با شهرداری ارومیه مقرر شده بود مجموعه به صورت مشارکتی با شهرداری اداره شود که تاکنون در مقابل این پیشنهاد جواب مشخصی از شورای شهر و شهرداری ارومیه دریافت نکرده‌ام.

اکبرزاده از عدم آسفالت راه دسترسی به مجموعه باغ وحش ارومیه توسط راه و شهرسازی، عدم حمایت شهرداری ارومیه از اعطای اتوبوس برای ایاب و ذهاب بازدیدکننده‌ها، عدم حمایت‌های مالی محیط زیست، استانداری آذربایجان غربی و فرمانداری ارومیه انتقاد کرد و گفت: برای داشتن یک باغ وحش استاندارد در خورشان استان نیازمند حمایت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط هستم.

بازدیدکننده‌ها با حیوانات بدرفتاری می‌کنند

مدیرباغ وحش ارومیه با تاکید بر اینکه هم اکنون تنها مشکل این مجموعه نبود زیباسازی و مشکلات مالی آن در تأمین هزینه‌های نگهداری و خوراک حیوانات است گفت: تلاش می‌شود تا عیدنوروز امسال در صورت اعطای تسهیلات مورد نیاز بخشی از این مشکلات به سرعت رفع شود.

وی با اشاره به اینکه در فصل زمستان شاهد دانه پاشی نمادین برخی از مسئولان و محیط زیست برای پرندگان هستیم، گفت: کاش یه روز هم این اقدام نمادین را در باغ وحش ارومیه شاهد باشیم که مسئولان با اندکی خوراک حیوانات این مجموعه را مورد حمایت قرار دهند.

اکبرزاده یاد آور شد: در مدت فعالیت این مجموعه به دلیل علاقه‌ای که به حیوانات داشته و دارم تلاش کردم با فراهم کردن محیطی بزرگ و طبیعی حیوانات در آرامش و به مانند طبیعت در آن زندگی کنند ولی توجه لازم و فراهم کردن شرایط استاندارد نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی مسئولان استان است.

وی در خصوص نحوه برخورد بازدیدکننده‌ها با حیوانات نیز گفت: متاسفانه با وجود ادعاهای کذبی که از بدرفتاری با حیوانات از این مجموعه می‌شود برخلاف آن شاهد بدرفتاری برخی بازدید کننده‌ها با حیوانات این مجموعه هستیم امیدواریم این موضوع با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی اصلاح شود.

اکبرزاده با بیان اینکه این مجموعه به لحاظ ظرفیت گردشگری، جذب توریست یکی از مکان‌های ویژه در استان به شمار می‌رود گفت: از عموم مردم و مسئولان درخواست دارم با حمایت و همکاری‌های لازم این مجموعه را در رسیدن به اهداف اش یاری دهند.

حیوانات باغ وحش ارومیه وضع مناسبی ندارند

اما رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی هر چقدر هم مدیرمجموعه بر سرحال و سالم بودن حیوانات باغ وحش ارومیه تاکید داشته باشد معتقد است در حال حاضر حیوانات موجود در باغ وحش ارومیه وضعیت مناسبی ندارند.

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حرف و حدیث‌های اخیر در رسانه‌های در خصوص وضعیت نامناسب حیوانات و مجموعه باغ وحش ارومیه به هم اکنون وضعیت حیوانات و نیز مجموعه باغ وحش ارومیه از دید محیط زیست استان استاندارد نبوده و مساعد نیست خبرنگار مهر گفت: هم اکنون وضعیت حیوانات و نیز مجموعه از دید محیط زیست استان استاندارد نبوده و مساعد نیست.

وی با بیان اینکه به صورت مرتب بازدید، پایش و نظارت از این مجموعه توسط کارشناسان محیط زیست استان در حال انجام است عنوان کرد: در این راستا اخطارهای زیست محیطی زیستی نیز به مدیرمجموعه داده شده است.

یوسفی با اشاره به اینکه محیط زیست استان به مجموعه باغ وحش به عنوان یک ظرفیت و پتانسیل به لحاظ وجود امکانات موجود آن نگاه می‌کند، گفت: به جای پلمب مجموعه تلاش داریم تا حد امکان از آن حمایت کنیم.

باغ وحش ارومیه مجوز بهره برداری ندارد

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر باغ وحش ارومیه مجوز بهره برداری ندارد، افزود: این مجموعه تنها مجوز ساخت داشت و به دلیل هزینه و امکانات تجهیز که انجام شد در راستای حمایت مجوز نگهداری حیوانات از سوی محیط زیست صادر شده این در حالی است که بدون مجوز بهره برداری نگهداری حیوانات در آن اقدامی غیرقانونی است.

یوسفی در خصوص گلایه‌های مدیرمجموعه از عدم حمایت مسئولان استان به خصوص حفاظت محیط زیست استان نیز گفت: برای بهبود شرایط موجود و حیوانات این مجموعه رایزنی‌های لازم با شهرداری و شورای شهر ارومیه انجام شده که امیدواریم رایزنی‌ها به نتیجه مثبت منتهی شود.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت باغ وحش نه تنها در ارومیه بلکه در کشور مناسب نیست، اظهارداشت: در حالت کلی در ایران مراکز نگهداری حیات وحش و باغ وحش به دلیل درآمد اندک در مقابل هزینه‌های بالای خوراک و نگهداری حیوانات و مجموعه مناسب نیست.

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این خصوص که چرا اجازه نگهداری حیوان به مجموعه‌ای بدون مجوز بهره برداری از سوی محیط زیست صادر شده است، افزود: با توجه به اینکه معقتد هستیم این مجموعه یک ظرفیت برای استان به شمار می‌رود با اعطای مجوز نگهداری حیوان تلاش کردیم مدیرمجموعه با استفاده از درآمدزایی از محل بازدید حیوانات بتواند مشکلات مالی را حل کند که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.

یوسفی تاکید کرد: با این وجود به دنبال تعطیلی مجموعه نبوده و از طریق نظارت، بازرسی، رایزنی با دستگاه‌های اجرایی تلاش داریم با حمایت از مجموعه شاهد توسعه و تجهیز و استاندارد سازی باغ وحش ارومیه باشیم.

باغ و حش ارومیه شاید با مسایل و مشکلات زیادی به ویژه استانداردهای روز فاصله زیادی دارد اما این فاصله را می توان با حمایت های مادی و معنوی مردم، گروه های مردم نهاد و مسئولان کم کرد و این ظرفیت را تبدیل به پتانسیل بالای گردشگری کرد.

عکس از مهرداد تبریزی