کرسی ترویجی دیپلماسی گفتمانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه های علمی در دانشگاه امام صادق برگزار می شود.موضوع این کرسی دیپلماسی گفتمانی است و دکتر حسن بشیر، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان صاحب نظریه، ارائه مطلب خواهد کرد.

همچنین دکتر حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، دکتر ابراهیم متقی و دکتر محمدرضا دهشیری به عنوان نقادان این کرسی ارائه نظر خواهند نمود.

این نشست نقد و برسی سه شنبه هفته جاری ۲۱ دی ماه از ساعت ۱۰ صبح در مرکز کتب علوم انسانی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می گردد و علاقه مندان به حضور در این نشست می توانند در این کرسی نقد حضور یابند.