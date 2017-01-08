نخستین ایرباس۳۲۱ به ایران تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از تحویل نخستین فروند از ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس خریداری‌شده به ایران‌ایر خبر داد و اعلام کرد که این هواپیما هم اکنون مراحل آماده‌سازی برای ورود به کشور را پشت سر می‌گذارد.

دوم دی ماه سال‌جاری، قرارداد نهایی خرید ۱۰۰ فروند هواپیما میان ایران‌ایر و شرکت ایرباس به امضا رسیده و پس از گذشت سه هفته، اولین فروند آن در اختیار ایران قرار گرفت؛ البته چندی پیش فرهاد پرورش، مدیرعامل ایران ایر از تحویل هواپیماهای ایرباس از اوایل سال جاری میلادی خبر داده بود.

پیشتر اعلام شده بود که ایرباس ۷ تا ۸ هواپیما را در سال جاری میلادی به ایران تحویل می‌دهد. بر اساس برنامه ۱۰۰ هواپیمای خریداری شده شامل ۴۶ فروند ای۳۲۰ و ۳۸ فروند ای۳۳۰ و ۱۶فروند ای۳۵۰ است که ۱۵ تا ۲۰ درصد منابع مالی این خرید، توسط هما و طی ۱۰ سال بازپرداخت می‌شود.