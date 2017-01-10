رحمت امینی درباره روند بازبینی آثار حاضر در سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: اکثر آثاری که در جشنواره هستند نظیر آثار بخش مرور و استان ها از قبل مجوز گرفته اند. ضمن اینکه دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر، فیلم تمامی اجراها را در اختیار شورا قرار داده تا کارشناسان شورای ارزشیابی و نظارت با تماشای این فیلم ها، در صورت نیاز نکات لازم را به گروه ها ارائه دهند.

وی اظهار کرد: جشنواره بین المللی تئاتر فجر به صورت متمرکز در ۱۰ روز برگزار می شود و در ایام جشنواره در هر کدام از سالن های میزبان جشنواره یک نماینده از شورای ارزشیابی و نظارت حضور خواهد داشت و از این رو فعالیت شورا در ایام جشنواره در حد مشورت خواهد بود.

امینی ادامه داد: اگر از سوی تماشاگران موردی درباره آثار وجود داشته باشد و به مدیریت یا مسئولان سالن منتقل شود، نمایندگان شورا در هر سالن به گروه های تئاتری این موارد را منتقل می کنند تا توسط آنها لحاظ شوند.

رییس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی درباره این موضوع که نظیر برخی دوره های جشنواره تئاتر فجر پیش از اجرا نمایش ها مورد بازبینی قرار خواهند گرفت یا نه، یادآور شد: چون فیلم اجراها از قبل دیده می شود این مورد وجود نخواهد داشت مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد که نمایندگان شورا در هر سالن، این موارد را یادآور می شوند.

وی درباره وضعیت بازبینی آثار بخش بین الملل سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر توضیح داد: آثار خارجی توسط امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی رصد و بازبینی شده اند. شرایط آثار خارجی هم مانند آثار ایرانی است و فیلم اجراها از طریق امور بین الملل در اختیار شورای ارزشیابی و نظارت قرار گرفته است.

امینی در پایان بیان کرد: در سالن های میزبان اجرای آثار خارجی نیز نمایندگان شورا حضور دارند و همان روند مشورتی که در قبال آثار ایرانی در نظر گرفته می شود، درباره آثار خارجی نیز انجام می شود.