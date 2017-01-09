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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۱۶

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه

منابع وابسته به مخالفان سوری مورد حمایت ریاض با اشاره به دعوت نشدن به مذاکرات آستانه از برگزاری نشستی در روز چهارشنبه در این باره در پایتخت عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به مخالفان سوری کنفرانس ریاض اعلام کردند که دعوت نامه ای برای مشارکت در نشست آستانه دریافت نکرده اند.

این منابع افزودند که تصمیمی درباره مشارکت در این نشست که قرار است در ۲۳ ژانویه برگزار شود، ندارند.

ریاض نعسان آغا سخنگوی هیئت مخالفان سوری مورد حمایت ریاض در این باره گفت: هیئت هنوز دعوتی برای مشارکت در نشست آستانه دریافت نکرده است.

درباره آمادگی هیئت برای مشارکت در این نشست نیز بیان کرد: نمی دانم.

نعسان آغا افزود: نشستی در روز چهارشنبه در ریاض درباره آینده هیئت عالی کنفرانس ریاض و موضوع مشارکت در نشست آستانه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3873173

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