جشنواره تئاتر فجر فرصتی برای تعامل فرهنگی ایران و عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، عامر ابوالهیل کارگردان تئاتر که از کشور عراق که روز گذشته ۲ بهمن ماه نمایش «سلفه» را در تالار هنر به صحنه برد، جشنواره بین المللی تئاتر فجر را فرصت خوبی برای تعامل فرهنگی بین کشورهای همسایه دانست و گفت: امیدوارم از این فرصتها به بهترین شکل استفاده شود.
وی درباره حضور در این رویداد فرهنگی، اظهار کرد: این اولین باری است که گروه ما برای اجرای نمایش به کشور ایران سفر می کند و همگی تجربه خوبی از این سفر داریم. افراد گروه من از فضای حرفهای حاکم بر جشنواره فجر رضایت خاطر دارند.
وی با بیان اینکه حضور در جشنوارههای بینالمللی برای کشورهای همسایه فرصتی برای تعامل فراهم میکند، اضافه کرد: کشورهای همسایه مثل ایران و عراق با حضور در این رویدادهای فرهنگی با یکدیگر مراودات فرهنگی برقرار میکنند و این تعاملات در مناسبات فرهنگی اجتماعی کشورها تاثیرگذار خواهد بود.
ابوالهیل افزود: بهتر است برگزاری جشنوارههای بینالمللی را در دنیا غنیمت بدانیم و به بهترین شکل از آن ها استفاده کنیم. هر چه جشنوارهها در دنیا توسعه پیدا کند، ارتباط فرهنگی کشورها را رونق خواهد داد.
این کارگردان درباره شیوه اجرای نمایش «سلفه» توضیح داد: شیوه اجرای این نمایش به شکلی است که مخاطب را به کنش و دخالت در نمایش دعوت میکند و افراد حاضر در سالن با این نمایش احساس پویایی خواهند داشت.
وی ادامه داد: قصه این نمایش به موضوعات پیرامون عراق اشاره دارد و شرایط کنونی عراق را برای مخاطبان روایت میکند.
نمایش «سلفه» روز شنبه ۲ بهمن ماه در تالار هنر روی صحنه رفت.
