به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «من سیزیف» کاری از گروه کارگاه عروسک به کارگردانی و طراحی وسلکا کونچوآ است. در خلاصه داستان آن آمده است: «این نمایش بازگشت ابدی انسان به خود را نشان می‌دهد. زندگی انسان تکرار یک عمل مشابه است؛ مارپیچی و قابل حدس و این عمل همیشگی باعث می‌شود ما نه به معنا بلکه به بی‌معنایی زندگی بشر فکر کنیم. این نمایش یک ساعتی در سومین روز از جشنواره تئاتر فجر در ۲ سانس ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ در تالار قشقایی تئاترشهر روی صحنه می رود.»

عوامل اجرایی این نمایش به شرح زیر هستند:

کارگردان، نویسنده، دراماتورژ و طراح صدا: وسلکا کونچوآ، طراح حرکات: ماریا دیمیتروا، بازیگر: استویاندویچوو، طراح و تکنسین صحنه: ماریتا گولومِهُوا، طراح نور: وسلین هریستوو، موسیقی: هریستو ناملیو، مدت نمایش: ۶۰ دقیقه.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی طی روزهای ۱ الی ۱۲ بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود.