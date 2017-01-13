اختلاف نظرها در کنار وحدت زمینه رونق کشور را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه شاهرود به میزبانی حسینیه اعظم مدرسه قلعه این شهر بابیان اینکه حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی نشان از قدرشناسی و نمادی از وحدت و انسجام مردم ایران بود، ابراز داشت: آیت‌الله هاشمی مجاهدی فقیه بود که همه عمر خود را در خدمت به انقلاب و نظام سپری کرد.

وی مدیریت و قدرت اجرایی بالا و نگاه اندیشمندانه را از ویژگی‌های شاخص آیت‌الله هاشمی دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب از ایشان به‌عنوان یک رفیق و هم‌سنگر یاد می‌کنند که در برهه‌های حساس کشور به‌عنوان یک مشاور در خدمت امام و رهبری بود و اگر اختلافات نظر هم دراین‌بین وجود داشت کلام رهبری همیشه برای ایشان فصل الخطاب بود.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جدی قلمداد شود

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه اگر همه مطیع امر رهبری باشیم اختلاف‌نظرها دلیلی برای ایستادن مقابل هم نخواهد بود، ابراز داشت: تفرقه و اختلاف از مصادیق اهداف دشمن است و می‌کوشد تا از این طریق بر ما سیطره پیدا کند لذا اختلاف‌نظرها نباید دستمایه کینه و به اختلاف تبدیل شود بلکه باید با وحدت از جبهه‌گیری‌های موردنظر دشمن جلوگیری کرد.

امینی در ادامه تصریح کرد: آیت‌الله هاشمی قبل از انقلاب در مبارزه با رژیم طاغوت همه همت و تلاش خود را به کاربست و مدتی از عمر خود را در زندان ساواک سپری و در به ثمر رساندن میوه انقلاب نقش مؤثری را ایفا کرد و در راستای استحکام نظام اسلامی در مسئولیت‌های مختلفی که بر عهده ایشان بود همواره اثرگذار بود و زحماتش بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها به تحقق شعار سال و اجرای اقتصاد مقاومتی در سخنان خود تأکید کردند و این مهم می‌طلبد تا سران سه قوه برای انجام سیاست‌گذاری در این حوزه اقدام کنند چراکه معتقدیم راه‌حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادی تکیه‌بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

بدعهدی آمریکا اثبات‌شده است

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه بدعهدی آمریکا نه‌تنها در برجام بلکه در مورد متعدد به دنیا اثبات‌شده است، ابراز داشت: در مذاکرات و برجام مسئولان حکومتی باید متوجه این امر باشند که گفتمان‌ها به سویی که امتیازدهی را برای دشمن به ارمغان آورد سوق ندهند.

امینی در ادامه تصریح کرد: نباید اجازه داد تا دشمن بخواهد با حمله به اعتقادات مردم نفوذ و اهداف خود را ارتقا دهد چراکه همین مردمی که در جنگ با رژیم بعثی صدام در صف مقدم جبهه‌ها قرار داشتند امروز توان عبور از بحران‌های فعلی را نیز دارند و باید توجه داشت دشمن امروز علاوه بر استکبار، بی‌تدبیری و ناامیدی نیز است که باید آن‌ها را شناخت و با آن مقابله کرد.

وی افزود: دولت ایران پیش‌تر نیز درباره حضور تروریست در منطقه هشدار داده بود و امروز گریبان گیر دولت‌هایی شد که خود از حامیان تروریست در دنیا بوده‌اند.

امام‌جمعه شاهرود همچنین با یادآوری ۲۹دی‌ماه روز هوای پاک، گفت: اگر خواهان محیط زیستی پاک هستیم باید استفاده از خودرو را کاهش دهیم و مسئولان نیز در راستای رفع آلایندگی‌ها تلاش کنند.