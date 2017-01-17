به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز سه شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

محمد ابراهیمی در دقیقه ۸ و امید عالیشاه ۶۲ برای تراکتورسازی و زبیر نیک نفس ۶۰ و علی عبدالله زاده ۸۶ برای صنعت نفت گل زدند.

تراکتورسازی که برای نخستین بار پس از بازسازی زمین چمن ورزشگاه یادگار در این ورزشگاه و البته بدون حضور تماشاگرانش بازی می کرد، با این تساوی ۳۴ امتیازی شد و در رده دوم باقی ماند.

قلعه نویی که امیدوار بود با پیروزی برابر صنعت نفت فاصله اش با پرسپولیس را حفظ کند و موقتا صدرنشین شود، پاس طلایی به برانکو داد تا حتی در صورت شکست پرسپولیس برابر فولاد بازهم سرخپوشان تهرانی صدرنشین لیگ باشند.