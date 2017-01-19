پیگیری برای تسریع روند ثبت جهانی آثار تاریخی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور صبح پنجشنبه در جریان سفر به استان مرکزی و بازدید از قنات تاریخی ابراهیم آباد اراک اظهار داشت: دولت در پی آن است که با تقویت زیرساخت های توریستی، فرودگاهی و ... بستر افزایش حضور گردشگر را در کشور فراهم کند.

وی افزود: در حال حاضر برخی از میراث تاریخی کشور در فهرست یونسکو در انتظار ثبت جهانی هستند که پیگیری ثبت جهانی این آثار را نیز در دستور کار داریم تا روند آن تسریع شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور بیان کرد: رونق صنعت گردشگری در کشور درآمدزایی به دنبال دارد بنابراین تلاش داریم فضا برای رونق این صنعت که عامل جذب منابع درآمدی پایدار است مهیا شود.

احمدی پور خاطرنشان ساخت: در حوزه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی کشور برنامه ریزی هایی در حال انجام است و طی نشست با مسئولان استانی و مدیران حوزه میراث فرهنگی، در پی جمع بندی برنامه ها و اقدامات لازم برای سال آینده هستیم.

احمدی پور با اشاره به قنات تاریخی ابراهیم آباد اراک که تنها اثر ثبت جهانی شده استان مرکزی است، خاطرنشان ساخت: قنات ابراهیم آباد اراک یک میراث تاریخی و یک سازه آب رسان با ویژگی های خاص است که یازده کیلومتر طول آن است و به سبب همین ویژگی ها زمینه ثبت جهانی این اثر تاریخی فراهم شده است.

وی بیان کرد: ثبت جهانی این اثر تاریخی شرایط را برای جذب گردشگر و توریست به منطقه فراهم می کند و باید از این ظرفیت بهره گرفته و فراهم سازی زیرساخت های گردشگری در این منطقه مدنظر قرار گیرد.