به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه در کشور ما اسلام حرف اول را می‌زند ادامه داد: نظام ما جمهوری اسلامی است و نباید در این نظام مسائل غیر دینی حاکم باشد.

وی با بیان اینکه فرهنگ کشورهای غربی غیر دینی و لیبرالی است، بیان داشت: کشور ما با توجه به حاکم بودن فرهنگ اسلامی نیازمند مباحث دینی است و این وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نسبت به سایر وزارتخانه‌ها سنگین‌تر می‌کند و مباحثی همچون کتاب، فضای مجازی جزو مسئولیت‌های این نهاد است که باید به خوبی به آن پرداخته شده و از عهده آن برآمد.

استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به آثار فیلم‌ها در زندگی مردم ادامه داد: فیلم‌ها ممکن است باعث تحریک برای طلاق و یا تمایل برای رفاه زدگی باشد و باید در این زمینه نظارت زیادی بر تهیه فیلم‌ها و سریال‌ها صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به سریال «معمای شاه» بیان کرد: نباید اینگونه باشدکه برای نشان دادن فساد جنسی همه چیز را نشان داد و یا جلوه زنان را در این حد به نمایش گذاشت و یا حتی از موسیقی‌های خاص استفاده شود. باید نظارت بهتری وجود داشته باشد تا این مشکلات برطر ف شود.

تأکید بر نظارت بر چاپ کتاب

آیت الله مکارم شیرازی به جایگاه کتاب و لزوم نظات بهتر و بیشتر در این زمینه اشاره کرد و افزود: کتاب هم جایگاه حساسی دارد زیرا برخی از مواقع باعث گمراهی و برخی از مواقع هم باعث هدایت می‌شود و باید بر روی این کالا هم نظارت کاملی صورت گیرد.

وی در ادامه بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی تأکید کرد و بیان داشت: فضای مجازی باید پالایش شود و متأسفانه هنوز عزم جدی در این زمینه دیده نشده در حالی که باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشکلات این عرصه را بر طرف کرد.

این مرجع تقلید ادامه داد: برخی آمار می‌دهند که فساد فضای مجازی نزدیک به ۱۰ درصد است اما این در حالی است که مشکل فراتر از این است و فضاهای مجازی گمراه کننده هستند و باید با اندیشیدن چاره‌ای در این زمینه جلوی گمراهی را گرفت.

وی بر لزوم توجه هر چه بهتر و بیشتر دولت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرمایه‌گذاری در این نهاد تأکید کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید توجه بیشتری به حوزه‌های علمیه و پژوهشگاه‌ها داشته باشد که در این زمینه باید از ظرفیت عظیم حوزه استفاده شود.