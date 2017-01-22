مهاجری منتظر صدور کارت بازی بازیکن خارجی‌ پدیده

به گزارش خبرنگار مهر، «دیوید ویکروم» هافبک کامرونی تیم پدیده خراسان همچنان چشم انتظار صدور کارت بازی‌اش است تا در دیدار فردای تیمش به میدان رود.

این بازیکن که سابقه بازی در چند تیم ایرانی از جمله نفت، صبا و راه آهن را در کارنامه‌اش دارد و حتی شاگردی علی دایی را هم تجربه کرده است، در حالی به انتظار صدور مجوز بازی نشسته که تیم جدیدش حریف نفت تهران است.

قطعا ویکروم با توجه به این که هم سابقه بازی در نفت تهران را دارد و هم سابقه شاگردی علی دایی، برای این بازی انگیزه های خاص خودش را دارد. در صورت صدور کارت بازی ویکروم، حتی اگر مهاجری او را در ترکیب ثابت تیمش هم قرار ندهد، احتمال حضور چند دقیقه‌ای این بازیکن در دیدار پیش روی پدیده وجود دارد.