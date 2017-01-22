نهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از مجله «فناوری مهر»، در بخش علم و دانش به موضوع استفاده از گل محمدی در علم نگاه ویژه ای دارد و در قالب گزارشی کاربردهای درمانی گل محمدی را مورد بررسی قرار داده است.

موضوع تقلب علمی همچنان یکی از موضوعات مهم این روزهای حوزه علم و دانش است و به این بهانه گفتگویی از آمار متخلفان علمی نیچر منتشر شده است. در این بخش مهمترین تحولات علمی و پزشکی سال ۲۰۱۶ بررسی شده است.

یکی از جذابترین خبرهای این بخش، خبر « ماه ۱۰۰ میلیون سال پیرتر شد» و نیز «درمان سریع زخم با ترکیب ویتامین سی و خون » است.

نهمین شماره مجله «فناوری مهر» در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع استقبال کاربران از شبکه های اجتماعی را بررسی کرده که مشخص شده ۵۹ درصد کاربران ایرانی به دنبال تفریح در اینترنت هستند.

ثبت کانال های تلگرام پرکاربر و رتبه ایران در آمادگی تجارت الکترونیکی از دیگر موضوعات این بخش است.

معرفی تلفن های هوشمند سنت شکن دهه گذشته از جمله مطالب خواندنی این بخش را تشکیل می دهد.

در بخش فناوریهای نوین، گزارشی جالب از جنجالی ترین فناوریهای مصرفی که در نمایشگاه CES رونمایی شد، منتشر شده است. دستیابی ایران به دانش فنی گندزدایی آب و رونمایی از دست بیونیک، ساخت دوچرخه خورشیدی و رادیاتورهوشمند شارژی ، دیگر مطالب خواندنی این شماره از ماهنامه «فناوری مهر» را تشکیل می دهند.

بخش هوا و فضا نیز به موضوع اختصاص بودجه مجزا به نقطه مداری ماهواره «زهره۲» پرداخته است. دریافت مجوز شورای اقتصاد برای ماهواره سنجش از دور و شناسایی جلبکهای مضر خلیج فارس با فناوری ماهواره های سنجشی از دیگر مطالب این بخش است.

شماره نهم مجله فناوری مهر در ۵۶ صفحه در قالب فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.