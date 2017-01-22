نادر برهانی مرند و نسیم ادبی به «ترن» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر برهانی مرند که آخرینبار در سال ۱۳۸۰ در نمایش شبهای آوینیون به کارگردانی کوروش نریمانی در تئاترشهر به ایفای نقش پرداخته بود، بعد از ۱۵ سال در نمایش «ترن» در مقام بازیگر روی صحنه میرود.
نادر برهانی مرند آخرینبار در نمایش «سردار» در مقام کارگردان با نسیم ادبی همکاری داشتهاست.
همچنین فرشاد فزونی هم آهنگسازی نمایش «ترن» را برعهده دارد.
پیش از این حضور خسرو احمدی، وحید آقاپور، سیدعلی صالحی، علی عامل هاشمی، سیاوش جامع و فرید سجادی حسینی در نمایش «ترن» قطعی شده بود.
این نمایش اواسط بهمنماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
در خلاصه داستان نمایش آمده است: آیا این زمین است که آدم رو فراموشکار می کنه یا این آدم هان که با گذر زمان همه چیز روی زمین رو به فراموشی میسپارن؟
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