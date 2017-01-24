فیلم/ «افسونگر» در آستانه اکران

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران فیلم سینمایی «افسونگر» ساخته حسین تبریزی در گروه ماندانا از ششم بهمن آغاز می شود و در آستانه اکران این فیلم سینمایی، تیزر آن رونمایی شد.

در خلاصه داستان «افسونگر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مسعود اطیابی آمده است: روایت انسان و انسان- اعمال و کردار- رویارویی خویش با خویشتن- یافتن خود از بیخودی و گذشتن از ناحق به حق- بودن برای زیستن- زیستن برای عشق.

در این فیلم بازیگرانی چون پژمان بازغی، لیلا اوتادی، نیلوفر شهیدی، نگارفروزنده، داوود شیرعلی، مرجان علوی، شقایق فراهانی، تیرداد کیایی، سیاوش طهمورث، سعید داخ، نعیمه نظام دوست و امیر نوری نقش آفرینی می کنند.