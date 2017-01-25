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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۲۳

مشکل آبی‌ها با جباروف؛

بازتاب محرومیت باشگاه استقلال از سوی فیفا در رسانه عربی

بازتاب محرومیت باشگاه استقلال از سوی فیفا در رسانه عربی

محرومیت باشگاه استقلال در یکی از رسانه های منطقه بازتاب داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «ارم نیوز» ابوظبی با اشاره به محرومیت باشگاه استقلال در نقل و انتقالات زمستانی نوشت: «فیفا روز سه شنبه باشگاه استقلال تهران یکی از باشگاه های ایرانی را به خاطر عدم پرداخت مطالبات مالی بعضی از بازیکنان خارجی از نقل و انتقالات منع کرد.»

در ادامه به نقل از محسن بزرگی یکی از مسئولان باشگاه استقلال آمده است: «فیفا حکم خود را مبنی بر ممنوعیت از جذب بازیکنان خارجی ابلاغ کرده است. بر این اساس باشگاه استقلال که با سرور جباروف کاپیتان تیم ملی ازبکستان به توافق رسیده بود، حالا با مشکل مواجه شده است.»

کد مطلب 3886827

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