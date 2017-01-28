ترامپ ورود پناهجویان سوری به آمریکا را تامدت نامعلوم تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در دستور اجرایی که بنا بر گزارشها روز جمعه به امضای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا رسید، ورود پناهجویان سوری به آمریکا «مضر و زیان آور» خوانده شد و از این رو، اجرای برنامه حذف روادید را تا زمان «اِعمال تغییرات کافی» در برنامه پذیرش پناهجویان متوقف ساخت.

طبق گزارش منتشره در خبرگزاری اسپوتنیک،‌ این دستور اجرایی اعلام می کند: «من [دونالد ترامپ] بدینوسیله اعلام می کنم که ورود بیش از ۵۰ هزار پناهجو در سال مالی ۲۰۱۷ برای منافع آمریکا مضر خواهد بود و بنابراین ورود این پناهجویان را تا زمانی که تعیین کنم پذیرش بیشتر [پناهجویان] در راستای منافع ملی [آمریکا] خواهد بود، به حالت تعلیق درمی آورم».

گفتنی است که در این دستور اجرایی، ظاهراً هیچگونه اشاره ای به ایجاد مناطق امن در سوریه نشده است.



همچنین به نوشته العالم بر اساس متن نهایی فرمان اجرایی بررسی سخت‌گیرانه سوابق مهاجرین به آمریکا که روز جمعه توسط ترامپ امضا شد، صدور روادید برای اتباع کشورهای «مضر برای منافع ایالات متحده» به مدت ۹۰ روز تعلیق شده است. این بازه زمانی در پیش‌نویس فرمان ۳۰ روز بود.