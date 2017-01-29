به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب کریمی که بعد از دیدار این تیم مقابل استقلال خوزستان دچار آسیب دیدگی شد، با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت شرایط بازی پیدا کرده است و در صورت صلاحدید کادر فنی در بازی بعدی آبی پوشان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

هرچند بعید است با توجه به بازی های قابل قبول میلاد زکی پور در پست دفاع چپ، علیرضا منصوریان قصد دست زدن به این بازیکن در پست مزبور را داشته باشد، اما کریمی مصدومیتش را به طور کامل پشت سر گذاشته است.

استقلال در هفته بیستم رقابت های لیگ برتر، روز چهارشنبه و از ساعت ۱۷ در تبریز به مصاف تیم ماشین سازی می رود.