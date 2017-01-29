  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۲۵

یعقوب کریمی به بازی بعدی استقلال می‌رسد

یعقوب کریمی به بازی بعدی استقلال می‌رسد

بازیکن چپ پای استقلال با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت به بازی بعدی آبی پوشان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب کریمی که بعد از دیدار این تیم مقابل استقلال خوزستان دچار آسیب دیدگی شد، با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت شرایط بازی پیدا کرده است و در صورت صلاحدید کادر فنی در بازی بعدی آبی پوشان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

هرچند بعید است با توجه به بازی های قابل قبول میلاد زکی پور در پست دفاع چپ، علیرضا منصوریان قصد دست زدن به این بازیکن در پست مزبور را داشته باشد، اما کریمی مصدومیتش را به طور کامل پشت سر گذاشته است. 

استقلال در هفته بیستم رقابت های لیگ برتر، روز چهارشنبه و از ساعت ۱۷ در تبریز به مصاف تیم ماشین سازی می رود. 

کد مطلب 3889692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها