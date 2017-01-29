بحران گردشگری در شهر محبوب گردشگران/ بارسلونا دیگر ظرفیت ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، هجوم توریستها به بارسلونا موجب افزایش قیمت ملک، سروصدا در سطح شهر و حتی مشکلات عبور و مرور مردم شده است.
این شهر کوچک که جمعیت آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است، سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون توریست است.
مردم ساکن این شهر آنقدر از فشار جمعیت توریست در فشار هستند که نوع برخورد با این بحران برایشان نگرانکنندهتر از مشکل بیکاری شدهاست.
از همین رو شورای شهر بارسلونا وارد عمل شده و با اعلام قوانین جدید که جمعه هفته گذشته اعلام شد، سعی دارد تا هجوم جمعیت گردشگر به نقاط مرکزی شهر را کاهش دهد.
به این منظور ساخت و ساز هتلهای جدید در مرکز شهر ممنوع شده و اعلام شده شماری از خانههای اجارهای در اطراف شهر برای اجاره به گردشگران اختصاص مییابد و آدرس آنها از طریق یک وبسایت گردشگری به اطلاع گردشگران میرسد.
شورای شهر بارسلونا با تاکید بر این که مردم این شهر ضدتوریست نیستند اما افزایش روز به روز تعداد گردشگران زندگی را در مرکز شهر بسیار سخت کرده است، به گردشگران اطمینان داد تا خانههای بیشتری را به عنوان هتلهای کوچک در اختیار گردشگران قرار دهد.
به گفته سازمان جهانی گردشگری، اسپانیا سومین کشور محبوب توریستهاست و سال ۲۰۱۵ بیش از ۶۸ میلیون نفر گردشگر داشت که حدود ۵۷ میلیارد دلار در سفرهای خود هزینه کردهاند.
اسپانیا پس از حملات تروریستی به فرانسه با رشدی وسیع در زمینه توریسم روبه رو شده و بسیاری از گردشگران ترکیه و مصر نیز که از وضعیت این کشورها نگران هستند، به دنبال آفتاب گرم راهی این کشور میشوند.
به گفته مقامات رسمی ۱۶۰ هزار اتاق مناسب گردشگران در بارسلونا وجود دارد و بیشتر هتلها در مرکز شهر متمرکز هستند. علاوهبر آن بیش از ۱۰ هزار خانه شخصی و آپارتمان نیز در این منطقه اتاقهای خود را به توریستها اجاره میدهند.
انجمن هتلداران اعلام کرده از قوانین جدیدی که از سوی شورای شهر وضع شده حمایت نمیکند زیرا میتواند به صنعت توریسم شهر لطمه بزند.
نظر شما