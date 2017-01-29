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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۰۱

از بامداد امروز صورت گرفت؛

حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به مناطق مختلف «الحجه» یمن

حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به مناطق مختلف «الحجه» یمن

جنگنده های رژیم سعودی از بامداد امروز ۱۹ مرتبه مناطق مختلف استان الحجه یمن از جمله مناطق «حرض» و «میدی» را هدف قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، حملات ددمنشانه رژیم سعودی به مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان در سایه سکوت بین المللی، ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این حملات، جنگنده های سعودی ۱۹ بار مناطق مختلف استان الحجه را هدف قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های عربی، مناطق حرض و میدی از جمله مناطقی هستند که هدف حملات سعودیها قرار گرفتند.

از سوی دیگر، جنگنده های رژیم سعودی همچنین از بامداد امروز «المخا» در استان تعز را هدف حملات سنگین خود قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، المخا در تعز ۵۰ مرتبه هدف حملات جنگنده های سعودی قرار گرفته است.

کد مطلب 3890244

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