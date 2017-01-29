سامانه اندیشه ورزی سپاه پاسداران با حضور سرلشگر جعفری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره سراسری امام علی(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه پاسداران و با حضور سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در مجتمع فرهنگی فتح المبین برگزار شد.

در این مراسم از پاسداران برتر در حوزه دانش و پژوهش تقدیر شد. سردار آبرومند معاون هماهنگ کننده سپاه و برخی دیگر از فرماندهان سپاه در مراسم تقدیر حضور داشتند.

در جریان برگزاری این جشنواره، سامانه اندیشه ورزی با حضور فرمانده کل سپاه رونمایی شد.

سامانه اندیشه ورزی این امکان را به وجود می آورد که اندیشه ورزان در شاخه های مختلف دانشی ساماندهی شوند.

همچنین در این جلسه از خانواده دو شهید والا مقام حسین همدانی و رحیم کابلی تقدیر و قدردانی شد.

گفتنی است در این مراسم سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه حضور داشتند.